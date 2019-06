Jyrki Wallinista MTK:n toiminnanjohtaja

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry:n johtokunta on valinnut järjestön uudeksi toiminnanjohtajaksi MMM agr. Jyrki Wallinin (52). Hän siirtyy tehtävään Agronomiliiton toiminnanjohtajan paikalta. Wallin aloittaa tehtävässä vuoden 2020 alusta. MTK:n nykyinen toiminnanjohtaja Antti Sahi jää eläkkeelle vuodenvaihteessa.

Wallin on työskennellyt koko työuransa maaseudun elinkeino- ja järjestötoiminnan parissa. Hän siirtyi Agronomiliiton toiminnanjohtajaksi MTK:n järjestöpäällikön tehtävästä vuonna 2004. Sitä ennen hän on työskennellyt useissa eri tehtävissä MTK:ssa ja sen jäsenliitoissa.

Wallin on työnsä ohella toiminut useissa luottamustehtävissä. Hän on ollut mm. Akavan hallituksen jäsen vuodesta 2009 sekä varapuheenjohtaja vuodesta 2014.

- Maaseudun yrittäjyys, edunvalvonta ja järjestötoiminta ovat nopeassa muutoksessa, joka tulee entisestään nopeutumaan. Uskon, että Jyrki Wallin auttaa meitä vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin. Wallin tuntee järjestömme ja toimialamme erittäin hyvin ja tuo toimintaamme uusia näkemyksiä ja verkostoja, sanoo MTK:n puheenjohtaja Juha Marttila.

- On erinomaisen innostavaa palata MTK:n laajan jäsenkunnan eli maanviljelijöiden, metsänomistajien ja maaseutuyrittäjien palvelukseen, Wallin toteaa. Tulen rakentamaan maaseutuelinkeinojen nousua ja arvostusta suurella sydämellä yhteistyössä keskusliiton sekä järjestökentän luottamusjohdon, henkilökunnan sekä eritoten koko jäsenkunnan kanssa. Agronomiliitto ja sen yhteydessä toimivien säätiöiden hoito on aika siirtää uusiin käsiin yli 15 vuoden jälkeen, Wallin päättää.



- Haluan kiittää jo tässä vaiheessa järjestön nykyistä toiminnanjohtajaa Antti Sahia. MTK on hänen vetovastuullaan uudistunut asiantuntijaksi, jonka näkemyksiä kuunnellaan sekä arvostetaan Suomessa ja maailmalla, Juha Marttila sanoo.

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK on ammatti- ja etujärjestö maanviljelijöille, metsänomistajille ja maaseutuyrittäjille. Jäsenkuntamme ammatit ja elinkeinot perustuvat uusiutuvien luonnonvarojen kestävään ja taloudelliseen hyödyntämiseen. MTK:n tavoitteena on huolehtia siitä, että tulevaisuus kasvaa maalla. Järjestön strategian kulmakivinä ovat vahva yhteiskunnallinen vaikuttaminen, maaseudun tuotteiden ja palveluiden menestyksen mahdollistaminen sekä järjestötoiminnan ja jäsenpalvelujen kehittäminen.





Lisätietoja



Jyrki Wallin, toiminnanjohtaja, Agronomiliitto, p. 040 901 1640

Juha Marttila, puheenjohtaja, MTK, p. 050 341 3167