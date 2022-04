Jyväskylän ja Tampereen yliopistot tekevät yhteistyötä opiskelijoiden mielen hyvinvoinnin vahvistamiseksi

Korkeakouluopiskelijoiden terveys- ja hyvinvointitutkimuksen (KOTT) tuoreen raportin mukaan joka kolmas korkeakouluopiskelija kärsii ahdistuksen ja masennuksen oireista. Opiskelijoiden psyykkinen oireilu on kasvanut huomattavasti erityisesti koronapandemian myötä, ja se on selvästi muuta aikuisväestöä yleisempää opiskelijoiden keskuudessa.

Sekä Jyväskylän että Tampereen yliopistossa on tarve tarjota opiskelijoille oikea-aikaisia ja vaikuttavia palveluita arkiympäristössä. Keskeinen matalan kynnyksen palvelu on Opiskelijan Kompassi (OK), joka on verkkopohjainen hyvinvointi- ja elämäntaito-ohjelma. Ohjelman avulla opiskelija pystyy parantamaan mielen hyvinvointia ja harjoittelemaan hyvinvointiin liittyviä taitoja. Opiskelijan Kompassin käytettävyyteen ja vaikuttavuuteen liittyvät tutkimustulokset osoittavat ohjelman lisäävän mm. opiskelijoiden hyvinvointia, itseluottamusta ja psykologista joustavuutta sekä taitoja käsitellä stressiä ja ahdistusta.

Opiskelijan kompassia on kehitetty Jyväskylän yliopistossa jo vuodesta 2011. Jyväskylän yliopiston hyvien kokemusten perusteella Tampereen yliopisto (TAU) osti Opiskelijan Kompassin käyttöoikeudet keväällä 2020. Opiskelijan Kompassin käyttöönotto on lisännyt JYU:n ja TAU:n yhteistyötä. Jatkossa tavoitteena on tehdä myös opiskelijoiden hyvinvointia tukevaa tutkimusta yliopistojen kesken.

Opiskelijan Kompassissa huomioidaan opiskelijan yksilölliset tarpeet

Opiskelijan Kompassin kehittäjän, projektitutkija Panajiota Räsäsen mukaan opiskelijoiden tarpeet hyvinvoinnin vahvistamiseksi ovat hyvin yksilöllisiä.

”Siinä missä itsenäinen verkko-ohjelman käyttö on yhdelle riittävä tuki, tarvitsee toinen kannustavaa yksilöllistä ohjausta hyvinvointivalmentajalta. Kolmas kaipaa erityisesti vertaistukea opiskelutovereilta, ja neljäs kohdennetumpaa tukea ammattilaiselta”, Räsänen kertoo.

Opiskelijan Kompassia on mahdollista käyttää itsenäisesti (self-help), ohjatusti hyvinvointivalmentajan tuella tai tehostetussa psykologin ohjauksessa. Kansainväliset opiskelijat voivat myös käyttää ohjelmaa englanniksi, saksaksi tai italiaksi. Tampereella Opiskelijan Kompassia on mahdollista käyttää itsenäisenä verkko-ohjelmana tai osana Opiskelijan hyvinvointi ja elämäntaidot -opintojaksoa. Kokemukset opintojaksosta ovat olleet positiivisia; lähes 90 prosenttia opintojakson suorittaneista suosittelee ohjelmaa vertaisopiskelijoilleen.

Opiskelijan Kompassi -yhteistyötä ovat luotsanneet projektitutkija Panajiota Räsänen, erityisasiantuntija Riikka Reitzer, asiantuntija Rikupekka Oksanen sekä professori Raimo Lappalainen Jyväskylän yliopistosta ja opintopsykologi Sonja Pelkonen, yliopisto-opettaja Mervi Vänskä, yliopistolehtori Elina Vierikko ja erityisasiantuntija Suvi-Päivikki Ikonen Tampereen yliopistosta.



Lisätietoja:

Panajiota Räsänen, panajiota.rasanen@jyu.fi

Sonja Pelkonen, sonja.pelkonen@tuni.fi