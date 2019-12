Jyväskylän kaupunki ja Digita yhteistyöhön tulevaisuuden mobiiliverkkojen mahdollistamiseksi

Vesa Tykkyläinen nimitetty Digita Oy:n toimitusjohtajaksi 26.9.2019 10:16:08 EEST | Tiedote

Vesa Tykkyläinen on nimitetty Digita Oy:n toimitusjohtajaksi. Hän aloittaa tehtävässään 1.10.2019. Tykkyläisellä on yli 30 vuoden kansainvälinen kokemus teknologia- ja palvelualoilta. Hän on toiminut uransa aikana yli 10 vuotta ulkomailla muun muassa Kiinassa, Italiassa ja Saksassa.