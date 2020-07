Jyväskylän vankila ja yhdyskuntaseuraamustoimisto aloittavat toimintansa 13.7.

Rikosseuraamuslaitoksen uudet toimitilat Jyväskylän keskustassa otetaan käyttöön maanantaina 13.7.2020, ja ne korvaavat entisen Laukaan vankilan ja Jyväskylän yhdyskuntaseuraamustoimiston tilat osana Rikosseuraamuslaitoksen toimitilaverkoston kehittämistä.

Muuttoa on valmisteltu heinäkuun alkupuoli, ja henkilökunta sekä vangit pääsevät muuttamaan uusiin toimitiloihin maanantaina 13. heinäkuuta. Myös Jyväskylän yhdyskuntaseuraamustoimisto aloittaa tuolloin samassa osoitteessa Ramoninkatu 4, 40100 Jyväskylä. 10 miljoonan euron rakennushanke toteutettiin hyvässä yhteishengessä Jyväskylän kaupungin kanssa.

Uuden rakennuksen laajuus on 2 862 m2, vankipaikkoja on 60. Kuten Laukaan vankila, myös uusi Jyväskylän vankila on avolaitos. Vankilan ja yhdyskuntaseuraamustoimiston yhdistäminen auttaa Rikosseuraamuslaitoksen strategisten tavoitteiden toteutumista ja kehittää toimintaa. Henkilökunnan sijoittaminen yhteisiin tiloihin helpottaa myös asiakkaiden asiointia ja takaa heille paremmat mahdollisuudet kuntoutumiseen.

Uusi sijainti tuo verkostot lähelle

Uusi sijainti palveluiden lähellä parantaa verkostoyhteistyön mahdollisuuksia, ja helpottaa asiakkaita jatkamaan samoissa palveluissa myös rangaistusajan jälkeen. Sijainti vaikuttaa myös vankien toimintoihin ja valvontaan.

– Syksyn kuluessa toteutamme yhdessä vankien kanssa piha-alueen puutarhan ja viljelypalstan. Sijainti kaupunkialueella tarkoittaa huomattavaa autolla liikkumisen vähentämistä, kun toiminnat ja verkostot sijaitsevat lähellä. Teknistä valvontaa lisätään, ja vangit saavat jalkaansa pannan etävalvontaa varten, kertoo vankilan ja yhdyskuntaseuraamustoimiston johtaja Tuula Tarvainen.

Työtoiminta toteutetaan suurelta osin vankilan ulkopuolisissa työpaikoissa. Vankilassa on tulopaja, jossa vangit työskentelevät tulovaiheessa. Samalla arvioidaan vangin työ- ja toimintakykyä jatkosijoittumista varten. Uudessa avovankilassa vankien opiskelumahdollisuudet laajenevat. Yhteistyössä Gradian kanssa tehostetaan opintojen ohjausta ja toimintojen opinnollistamista.

Vangit valmistavat itse omat ruokansa. Vapaa-aikaa varten vankilassa on pienet harrastetilat. Muutoin vankeja ohjataan käyttämään kaupungin vapaa-aikapalveluja.



Jyväskylän uusi vankila ja yhdyskuntaseuraamustoimisto ovat esillä marraskuussa Valon kaupunki -tapahtumassa, jossa jyväskyläiset voivat tutustua Risen toimintaan.