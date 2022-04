Jyväskylän yliopisto maailman parhaiden joukossa CWUR-yliopistovertailussa

Jyväskylän yliopisto arvioitiin sijalle 585 kansainvälisessä The Center for World University Rankings (CWUR) -yliopistovertailussa, jossa oli mukana lähes 20 000 akateemisen tutkinnon myöntävää yliopistoa. JYU on siis maailman parhaiden 3 prosentin joukossa.

Vertailluista yliopistoista 2000 parhaalle annettiin sijoitus, joka perustuu koulutuksen ja opetuksen laatua sekä tutkimuksen laatua mittaaviin indikaattoreihin. Viime vuonna JYU:n sijoitus oli 565. Jyväskylä sijoittui arvioinnissa seitsemänneksi suomalaisyliopistoista. CWUR mittaa muun muassa opetuksen laatua, alumnien työllistymistä, julkaisuja, vaikuttavuutta ja patentteja. Vertailun kärjessä ovat yhdysvaltalaiset yliopistot Harvard, Massachusetts Institute of Technology ja Stanford. CWUR-yliopistovertailua on julkaissut saudiarabialainen konsultointiorganisaatio vuodesta 2012 lähtien. Lisätietoja: Erityisasiantuntija Viivi-Maija Aumanen, puh. 040 805 4732, viivi.aumanen@jyu.fi Vertailu: http://cwur.org/

