Jyväskylän yliopisto mukaan Horisontti Eurooppa -ohjelmaan – Kohteena eurooppalaisen elokuvateollisuuden kilpailukyvyn tutkimus

Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos on mukana laajassa Reboot-hankkeessa, jolle Euroopan komissio on myöntänyt yli 3,8 miljoonan euron rahoituksen. Vuonna 2023 alkavaa kolmevuotista konsortiota johtaa Wienin yliopisto, ja Jyväskylän yliopisto on yksi hankkeen 12 partnerista.

Reboot-hanke tutkii mm. nuoria eurooppalaisen elokuvan kuluttajina. (Mostphotos)

Hankkeessa Jyväskylän yliopiston vastuullisena johtajana toimii taidehistorian apulaisprofessori Tuuli Lähdesmäki ja tutkijana taidekasvatuksen yliopistotutkija Kaisa Hiltunen musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitokselta.Jyväskylän yliopiston osuus hankkeen budjetista on 282 000 euroa. Horisontti Eurooppa -ohjelman kulttuuriperintöä ja luovaa teollisuutta käsittelevästä hakukohdasta rahoitettava REBOOT-hanke (Reviving, Boosting, Optimising and Transforming European Film Competitiveness) tutkii eurooppalaisen elokuvateollisuuden kilpailukykyä ja kehittää keinoja sen vahvistamiseen. Keskeisinä tutkimusteemoina ovat kulttuurinen moninaisuus ja arvot eurooppalaisessa elokuvateollisuudessa, nuoret eurooppalaisen elokuvan kuluttajina ja tulevaisuuden tekijöinä ja Euroopan unionin asema eurooppalaisen elokuvateollisuuden globaalissa kilpailukyvyssä. Monitieteisessä hankkeessa yhdistetään muun muassa media- ja viestintätutkimusta, kulttuuripolitiikan tutkimusta, EU- ja Eurooppa-tutkimusta, oikeus- ja taloustieteellistä tutkimusta, sosiologiaa, lasten- ja nuorten tutkimusta, elokuvatutkimusta ja kulttuurintutkimusta. Jyväskylän yliopiston tutkijat johtavat hankkeessa tehtäviä, jotka käsittelevät eurooppalaisten nuorten ja nuorten aikuisten elokuvamieltymyksiä ja Euroopan unionin eurooppalaista elokuvaa tukevia toimia, kuten unionin elokuvapalkintoja ja eurooppalaisen elokuvan festivaaleja unionin ulkopuolisissa maissa. Lisätietoja: Tuuli Lähdesmäki, p. 040 805 3839, tuuli.lahdesmaki@jyu.fi

Yhteyshenkilöt

Reboot-hanke tutkii mm. nuoria eurooppalaisen elokuvan kuluttajina. (Mostphotos)
Tuuli Lähdesmäki (JYU:n kuva-arkisto)
Kaisa Hiltunen (JYU:n kuva-arkisto)