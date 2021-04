Jyväskylän yliopisto säilytti sijoituksensa CWUR-yliopistovertailussa

Jaa

Jyväskylän yliopisto arvioitiin sijalle 565 kansainvälisessä The Center for World University Rankings (CWUR) -yliopistovertailussa, jossa oli mukana lähes 20 000 akateemisen tutkinnon myöntävää yliopistoa. JYU on siis maailman parhaiden 2,9 % joukossa.

Agora-rakennus nurmikkoineen on osa Jyväskylän yliopiston kampusta.

Vertailluista yliopistoista 2000 parhaalle annettiin sijoitus, joka perustuu koulutuksen ja opetuksen laatua sekä tutkimuksen laatua mittaaviin indikaattoreihin. Viime vuonna JYU:n sijoitus oli 562. Jyväskylä sijoittui arvioinnissa seitsemänneksi suomalaisyliopistoista. CWUR mittaa muun muassa opetuksen laatua, alumnien työllistymistä, julkaisuja, vaikuttavuutta ja patentteja. CWUR-yliopistovertailua on julkaissut saudiarabialainen konsultointiorganisaatio vuodesta 2012 lähtien. Lisätietoja: Kehittämispäällikkö Anna Grönlund, puh. 050 313 0401, anna.m.gronlund@jyu.fi http://cwur.org/

Kuvat Agora-rakennus nurmikkoineen on osa Jyväskylän yliopiston kampusta. Lataa