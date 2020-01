Jyväskylän yliopisto Suomen kärkikolmikossa tieteen avoimuudessa

Jyväskylän yliopisto on saavuttanut opetus- ja kulttuuriministeriön avoimen tieteen toimintakulttuurin kypsyystason arvioinnissa korkeimman tason 5. Kokonaispistemäärällään (67/72) JYU sijoittuu Suomen yliopistojen joukossa kolmanneksi, Turun ja Tampereen yliopistojen jälkeen.

Avoin tiede edistää sellaisia toimintatapoja, jotka luovat tutkijoille ja kaikille muillekin kiinnostuneille mahdollisuuksia aiempaa laajemmin saavuttaa tutkittu tieto ja osallistua aiempaa helpommin tutkimuksen tekemiseen. Keskeinen tavoite on tutkimustulosten, esimerkiksi tutkimusjulkaisuiden, aineistojen ja menetelmien avoin saatavuus.



OKM keräsi avoimuuteen liittyvää tietoa yliopistoilta edellisen kerran vuonna 2016. Tällöin Jyväskylän yliopisto sijoittui tasolle 4. Avoimen tieteen ja tutkimuksen kypsyystasoa kuvaa muun muassa tieteellisten julkaisuiden avoimen saatavuuden ja hyödynnettävyyden edistäminen politiikoilla ja periaatteilla, avoimen lähdekoodin ja avoimien standardien hyödyntäminen, tutkimusprosessin laadukas dokumentointi sekä avoimuuteen liittyvän osaamisen kasvattaminen.

Avoimuus on keskeistä JYU:n strategiassa

Selvityksessä arvioitiin tieteen avoimuutta neljällä eri osa-alueella: strateginen ohjaus, politiikat ja periaatteet, avoimuuden tukeminen ja seuranta sekä avoimuuteen liittyvän osaamisen kehittäminen. Selvitys pohjautui sekä julkisesti saatavilla olevaan tietoon tutkimusorganisaatioista että erilliseen kyselyyn. JYU ylsi täysiin pisteisiin sekä strategiatyössä että osaamisen kehittämisessä.

- Tuloksessa näkyy yliopiston uusi strategia, jossa avoimuus on nostettu aikaisempaa tärkeämmäksi, kertoo tutkimuksen kehittämispäällikkö Timo Taskinen. Jyväskylän yliopiston Avoimen tiedon keskus on ollut avainasemassa muodostamassa avoimuuden kulttuuria sekä yliopistossamme että kansallisissa työryhmissä. - Osaamisen kehittäminen oli kokonaan uusi arvioinnin osa-alue, ja on hienoa, että JYU saavutti tällä osa-alueella huippupisteet.

Kypsyystasoarvioinnin tuloksiin on koottu lista suosituksista, joiden avulla avoimen tieteen vaikuttavuutta on lisättävä edelleen jokaisessa yliopistossa. Tällaisia ovat esimerkiksi koulutus siitä, miten tutkimustulokset avataan ja miten tulosten vaikuttavuutta lisätään. Tutkimustulosten ja tieteellisten julkaisuiden avaaminen yhteiseen käyttöön on työtä, johon tutkijalle ja palveluille on varattava aikaa, suosituksissa todetaan. Avoimen tieteen ohjeistus on määriteltävä yhdenmukaiseksi koko tiedeyhteisössä ja tämä edellyttää yliopistojen ja rahoittajien välistä yhteistyötä.

Jyväskylän yliopiston ”Tutkija keskiöön” –tutkimuksen kehittämisohjelma ohjaa avoimen tieteen suositusten toteuttamista ja tutkijoille tarjottavien palveluiden kehitystä. Tutkijalle avoin tiede on mahdollisuus lisätä oman tutkimuksensa näkyvyyttä ja uusien, avointen, tutkimusaineistojen kautta kokonaan uusien tieteellisten näkökulmien syntymistä.

Lisätietoja

Tutkimuksen kehittämispäällikkö Timo Taskinen, Tutkimus- ja innovaatiopalvelut, JYU, puh. 0400 648 504, timo.taskinen@jyu.fi

Palvelupäällikkö Irene Ylönen, Avoimen tiedon keskus, JYU, puh. 050 428 5259, irene.ylonen@jyu.fi

Kypsyystasoselvityksen materiaalit Avointiede.fi-sivustolla https://www.avointiede.fi/fi/uutiset/kypsyystasoselvityksen-2019-tulokset-julkaistu

OKM:n tiedote avoimen tieteen kypsyystasoselvityksestä

https://minedu.fi/artikkeli/-/asset_publisher/tutkimusorganisaatiot-toimivat-aiempaa-avoimemmin

Avoin tiede: https://www.avointiede.fi/fi/avoin-tiede