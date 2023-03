Jyväskylän yliopisto valmistautuu rehtorin vaihdokseen 

Keijo Hämäläinen on toiminut Jyväskylän yliopiston rehtorina 1.8.2017 lähtien. Sitä ennen hän toimi Helsingin yliopiston päätoimisena vararehtorina vuosina 2014–2017, matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan dekaanina (2010–2013) ja fysiikan professorina (2002-).

- Kiitän yliopiston hallituksen sekä koko yliopistoyhteisön puolesta Keijo Hämäläistä erinomaisesta yhteistyöstä ja menestyksekkäästä kaudesta yliopiston johdossa. Hämäläisellä on ollut keskeinen rooli Jyväskylän yliopiston Osaava ja hyvinvoiva ihminen -strategian toimeenpanossa, yliopiston toiminnan kehittämisessä sekä yhteisöllisyyden rakentamisessa, sanoo Jyväskylän yliopiston hallituksen puheenjohtaja Antti Koivula.

- Meillä on takana hieno, lähes kuusi vuotta kestänyt yhteinen matka Jyväskylän yliopistoyhteisön kanssa. Mieli on luonnollisesti haikea, mutta samalla luottavainen Jyväskylän yliopiston tulevaisuuteen. Tärkeät perusasiat ovat kunnossa ja yliopisto on hyvässä asennossa kohti menestystä, sanoo Keijo Hämäläinen.

Jyväskylän yliopiston hallitus käynnistää välittömästi uuden rehtorin hakuprosessin, jossa hyödynnetään sekä avointa hakua että suorahakua. Hallitus haluaa käydä vuoropuhelua kollegion ja ylioppilaskunnan kanssa kuullakseen yliopistoyhteisön näkemyksiä seuraavan rehtorikauden keskeisistä haasteista ja mahdollisuuksista sekä tulevan rehtorin profiilista.

Hallitus päättää hakuun liittyvistä yksityiskohdista kokouksessaan 5.4.2023.

Yliopistolain mukaan yliopiston hallitus valitsee rehtorin enintään viiden vuoden määräajaksi.

