Jyväskylän yliopiston hallituksen yliopistoyhteisön ulkopuolisiksi jäseniksi Tapio Huttula, Antti Koivula ja Hanna Maula 1.1.2022 alkaen

Yliopistokollegio valitsi 26.3.2021 kokouksessaan hallituksen yliopistoyhteisön ulkopuolisiksi jäseniksi FT Tapio Huttulan, TKT Antti Koivulan ja KTT, FL Hanna Maulan toimikaudelle 1.1.2022–31.12.2023.

Tapio Huttula (FT, suomen historia, Jyväskylän yliopisto, 2000) työskentelee Sitrassa erityisesti elinikäiseen oppimiseen erikoistuneena vanhempana neuvonantajana. Aiemmin hän on toiminut mm. Humanistisen ammattikorkeakoulun rehtorina, Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arenen varapuheenjohtajana sekä Kansallisen koulutuksen arviointineuvoston jäsenenä ja puheenjohtajana. Huttulalla on myös laaja kokemus ammattijärjestökentältä.

Antti Koivula (TkT, työpsykologia, Teknillinen korkeakoulu, 1998) on toiminut Työterveyslaitoksen pääjohtajana vuodesta 2015 lähtien. Hänen kiinnostuksen kohteitaan ovat erityisesti työn murros ja digitalisaatio, hyvinvointiyhteiskunnan kehittäminen sekä suomalaisen työelämän johtamisen ja osaamisen kehittäminen. Hän on työskennellyt muun muassa pienten kasvuyritysten kehittäjänä, Nokiassa strategisen muutoksen ja osaamisen kehittämisen tehtävissä sekä tutkijana Teknillisessä korkeakoulussa. Koivula toimii Valtionkonttorin neuvottelukunnan, Hansel Oy:n hallituksen ja Suomalaisen työn liiton johtokunnan jäsenenä.

Hanna Maula (KTT, johtaminen, Aalto-yliopisto, 2018, FL, yhteisöviestintä, Jyväskylän yliopisto, 2004) on UPM Kymmene Oyj:n viestintä- ja brändijohtaja. Hänellä on laaja kokemus niin viestinnän ja markkinoinnin kuin tutkimuksenkin tehtävistä sekä Suomessa että kansainvälisestikin ja hän on toiminut mm. Aalto-yliopiston ja Neste-konsernin viestintäjohtajana. Maula on vuodesta 2019 toiminut myös Suomen Strategisen Johtamisen Seuran hallituksen jäsenenä, minkä lisäksi hän on Helsinki Design Week -tapahtuman neuvottelukunnan jäsen.

”Tavoitteenamme oli löytää hallitukseen jäsenet, jotka tuovat monipuolisen osaamisen ja verkostojensa kautta arvokkaita näkökulmia yliopiston kehittämiseen. Tällä kokoonpanolla on toisiaan täydentävät taustat ja vahva sitoutuminen sekä kiinnostus Jyväskylän yliopistoa ja sen kehittämistä kohtaan. Kilpailussa mukana pysyminen edellyttää uusiutumiskykyä ja uskon, että uudet hallitusjäsenet tukevat meitä strategisen päätöksenteon kautta tässä” sanoo yliopistokollegion puheenjohtaja Kaisa Miettinen.

Jyväskylän yliopiston hallituksen jäsenmäärä on 7 henkilöä. Ulkopuolisten jäsenten lisäksi hallitukseen valitaan syksyllä 2021 järjestettävissä vaaleissa yliopiston henkilöstöjäsenistä professoriryhmästä 2 henkilöä ja opetus- ja tutkimushenkilöstöstä sekä muusta henkilöstöstä 1 jäsen. Opiskelijajäsenen hallitukseen nimeää ylioppilaskunta. Yliopistokollegio vahvistaa syksyllä 2021 yliopistoyhteisön eri ryhmien henkilöstöjäsenet ja opiskelijajäsenen.