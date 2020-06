Jyväskylän yliopiston kampuksen kentälle tekonurmi

Jyväskylän yliopiston Seminaarinmäen kampuksen kentälle rakennetaan parhaillaan tekonurmea. Se valmistuu heinäkuun puoliväliin mennessä.

Pölisevälle hiekkakentälle on toivottu tekonurmea jo vuosia, etenkin Normaalikoulun alakoulun liikunnanopetuksen käyttöön. Seminaarinmäki on kulttuurihistoriallisesti arvokas suojeltu ympäristö, joten hankkeelle tarvittiin museoviraston puoltava lausunto ennen kuin varsinainen rakennuslupa voitiin myöntää.

Kentän pinnoite on tarkkaan harkittu, jotta tekonurmi palvelee mahdollisimman hyvin eri lajeja. Kenttä on alakoulun käytössä kouluaikoina arkisin klo 8-15. Muuna aikoina ensisijainen varaaja on yliopisto. Kenttää ei tämän syksyn aikana vuokrata ulkopuolisille, mutta jatkossa selvitetään mahdollisuutta vuokrata sitä esimerkiksi urheiluseuroille.

Myös Normaalikoulun yläkoulun pihaan rakentuu tekonurmi tänä kesänä.

Lisätietoja:

Tilapalvelupäällikkö Timo Piispanen, puh. 040 805 4998, timo.piispanen@jyu.fi

Kiinteistöinsinööri Heli Vertamo, puh. 040 805 4463, heli.vertamo@jyu.fi