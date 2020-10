Jyväskylän yliopiston kasvatustieteet sijalle 67 Times Higher Education World University Rankings (THE) -vertailussa

Jyväskylän yliopiston kasvatustieteellinen tutkimus nousi sijalle 67 tutkimuspainotteisia yliopistoja vertailevalla ainekohtaisella Times Higher Education World University Rankings (THE) -listalla.

Kasvatustieteet nousivat globaalissa vertailussa sijalle 67 eli toiseksi Suomessa. Suomen ykkönen, Helsingin yliopisto, oli globaalilla listalla sijalla 52. Jyväskylän yliopistosta psykologia ja humanistiset tieteet sijoittuivat välille 201–250, talous- ja sosiaalitieteet 251–300, fysiikka 301–400, fysiikka 401–500 ja IT-ala 501–600.

— Tiedekunnassa on tehty erinomaista työtä kasvatustieteiden tutkimuksen ja koulutuksemme kansainvälisen maineen vahvan nousun lisäämiseksi. On erittäin ilahduttavaa, että sekä kasvatustieteiden että psykologian sijoitus THE rankingissa osoittaa hienoa onnistumista näkyvyydessä ja yhteisömme panostuksessa, kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunnan dekaani Anna-Maija Poikkeus kommentoi menestyksen taustoja.

Vertailun arviointikriteereissä painoarvo on 60-prosenttisesti tutkimuksessa, sen volyymissä, rahoituksessa, tieteellisten julkaisujen vaikuttavuudessa ja yliopiston maineessa globaalissa tiedeyhteisössä. Kaikkiaan tulosindikaattoreita on 13, ja ne mittaavat tutkimuksen lisäksi opetusta (30 %), kansainvälisyyttä (7,5 %) sekä yritysyhteistyötä ja innovaatioita (2,5 %).

Yliopistojen vertailussa Jyväskylä on sijoittunut edellisvuoden tapaan välille 401-500. Suomalaisten yliopistojen vertailussa JYU oli jaetulla 7. sijalla. Tarkka sijoitus lasketaan ainoastaan 200 parhaalle yliopistolle. Kaikkiaan vertailuun oli otettu mukaan yli 1500 maailman huippuyliopistoa.

THE-sijoitukset: https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings

Lisätietoja:

kehittämispäällikkö Anna Grönlund, puh. 050 313 0401, anna.m.gronlund@jyu.fi, Jyväskylän yliopisto