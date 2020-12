Jyväskylän yliopiston kirjastorakennuksen uusi nimi on valittu

Lähde on tiedon, oppimisen ja hyvinvoinnin kohtaamispaikka

Lähde valittiin nimeksi, koska se on kaunis, suomenkielinen sana ja siihen liittyy useita, peruskorjauksen kautta uudistuvaan kirjastorakennukseen sopivia merkityksiä: lähde on yhteisöllinen ja kutsuva, raikas ja virtaava sekä tiedon lähde.

- Kutsuimme kaikki mukaan miettimään nimeä nimikilpailun kautta, sillä rakennus toimintoineen on avoin kaikille. Tavoitteena oli löytää nimi, joka kuvaa kirjastorakennuksen uudistuvaa toimintaa. Rakennukseen sijoittuu kirjastotoimintojen lisäksi myös muita palveluita ja se on tarkoitettu niin yliopistoyhteisön kuin eri-ikäisten kaupunkilaistenkin käyttöön. Lähde on tiedon, oppimisen ja hyvinvoinnin kohtaamispaikka, kuvailee Jyväskylän yliopiston rehtori Keijo Hämäläinen.

- Kiitos kaikille nimikilpailuun osallistuneille. Hienoa, että nimikilpailu kiinnosti, aktivoi osallistumaan ja herätti keskustelua - sitä juuri toivoimme. Saimme monia hyviä ehdotuksia, mutta lopulta nimikilpailun raati oli yksimielinen nimen valinnan suhteen.