Jyväskylän yliopiston liikuntatieteelliseen tiedekuntaan kaksi merkittävää tutkimusrahoitusta

Jyväskylän yliopiston liikuntatieteelliseen tiedekuntaan on myönnetty kahteen tutkimushankkeeseen EU:n Marie Skłodowska-Curie -rahoitusta. Rahoitus mahdollistaa kahden kansainvälisen huippututkijan siirtymisen tiedekuntaan.

Tutkija Tiina Jokela palkataan akatemiatutkija Eija Laakkosen johtamaan Lynchin syndroomaa koskevaan hankkeeseen. Italialainen Francesco Cenni sai rahoituksen CP-vammaisten nuorten hermolihasjärjestelmän säätelytekijöiden ja lihasjäykkyyden tutkimukseen. Hän liittyy professori Taija Juutisen johtamaan tutkimusryhmään. Molempiin hankkeisiin myönnettiin rahoitusta noin 200 000 euroa.

Jokelan palkkaamisen myötä tiedekunnan syöpätutkimuslinja vahvistuu

Päivikki ja Sakari Sohlbergin säätiö myönsi jo aiemmin tammikuussa samaan kokonaisuuteen 30 000 euron apurahan.

- Nyt rahoituksen saaneessa projektissa keskitytään periytyvää Lynchin syndrooma -nimistä syöpäalttiutta sairastavien henkilöiden verinäytteiden tutkimiseen. Näytteistä etsitään syövän kehittymisestä kertovia RNA-molekyylejä, Laakkonen kertoo.

Lynchin syndroomaa aiheuttavat muutamat haitalliset geenimuodot, joita kantavilla henkilöillä on kohonnut riski sairastua syöpään jo ennen keski-ikää. Monet ehtivät elämänsä aikana käydä läpi useita syöpiä. Lynchin syndrooma -potilaiden liikuntaan ja ravitsemukseen liittyvien elämäntapojen yhteyksiä veren merkkiaineisiin ja syöpäriskiin ei ole aikaisemmin tutkittu.

EU:n Marie Skłodowska-Curie -rahoitukset on tarkoitettu juuri Jokelan kaltaisille lahjakkaille tutkijoille, jotka voivat palata tekemään tutkimusta Eurooppaan tai haluavat kehittää tutkimusosaamistaan Euroopan ulkopuolella tai siirtyä Euroopassa maasta toiseen. Jokela on toiminut kahdeksan vuotta tutkijana Norjassa ja Yhdysvalloissa. Viimeksi hän on työskennellyt City of Hope -syöpätutkimuskeskuksessa Kaliforniassa.

Laakkosen tutkimusryhmän merkittävimpiä yhteistyökumppaneita ovat tällä hetkellä vierailevana tutkijana Johns Hopkins Medicine -tutkimuskeskuksessa Yhdysvalloissa toimiva dosentti Toni Seppälä Helsingin yliopistollisesta sairaalasta ja professori Jukka-Pekka Mecklin Keski-Suomen sairaanhoitopiiristä. Mecklin on alan pioneereja ja Lynchin syndrooma -rekisterin perustaja. Hän toimii nykyisin myös Jyväskylän yliopistossa tutkimusjohtajana.

Cennin tutkimuksella lisätietoa CP-vammaisten hermolihasjärjestelmästä

Francesco Cennin tavoitteena on tutkia spastisuuden, liikeaistin ja toimintakyvyn yhteyksiä CP-vammaisilla nuorilla. Hän liittyy professori Taija Juutisen johtamaan EXECP-tutkimukseen, jossa selvitetään yksilöllisesti suunnitellun, kuntoutusta tukevan liikuntaharjoittelun vaikutuksia fyysiseen toimintakykyyn ja sen taustalla vaikuttaviin hermo-lihasjärjestelmän mekanismeihin sekä valtimotautien riskitekijöihin.

EXECP-tutkimus nojaa vahvaan yhteistyöhön liikunnan neurotutkimuksen apulaisprofessori Harri Piitulaisen Sensorimotor Systems (MOTOR) -ryhmän kanssa. Tutkimuksessa hyödynnetään Jyväskylän yliopiston MEG-laitteistoa selvitettäessä CP-vamman neuraalisia mekanismeja ja niiden mukautumista liikuntaharjoitteluun.

Italialainen Cenni tuo mukanaan uutta osaamista ultraäänikuvantamiseen ja mallintamiseen, joista hänellä on kokemusta KU Leuwenissä tekemänsä tutkimuksen myötä.

- Francesco Cennin tulon myötä tutkimusyhteistyö tulee laajenemaan myös Tukholman kuninkaallisen teknisen yliopiston (KTH) kanssa, Juutinen kertoo.