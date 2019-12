Jyväskylän yliopiston Nanotiedekeskus mukaan rakentamaan Pohjoismaiden parasta kemiallisen kuvantamisen infrastruktuuria

Jyväskylän yliopiston kemialliseen kuvantamiseen liittyvä tutkimus on saanut merkittävän rahoituksen Suomen Akatemialta. Akatemia myönsi Jyväskylän yliopistolle lähes 500 000 euron rahoituksen kemiallisen kuvantamisen tutkimuslaitteiston kehittämiseen. Jyväskylän yliopiston saama rahoitus on osa kolmen yliopiston yhteisen tutkimuskonsortion saamaa 1,6 miljoonan euron rahoitusta. Konsortion tavoitteena on rakentaa Suomeen Pohjoismaiden paras korkean resoluution kuvantamislaitteisto, jolla tutkitaan esimerkiksi nanomateriaaleja ja biomolekyylejä.

Jyväskylän yliopiston Nanotiedekeskuksen laserspektroskopian laboratorioon hankitaan Suomen Akatemian tuella uusi laajakaistainen Raman-mikroskooppi., joka edistää biomolekyylien ja nanomateriaalien tutkimusta. Kuva: Jyväskylän yliopisto

Jyväskylän yliopiston, Helsingin yliopiston ja Lappeenrannan-Lahden teknillisen yliopiston muodostama konsortio nousi uutena Suomen Akatemia rahoittamien tutkimusinfrastruktuurien joukkoon. Konsortion tavoitteena on rakentaa Suomeen Pohjoismaiden paras korkean resoluution värähtelyspektroskooppinen kuvantamisinfrastruktuuri. Sen avulla tutkitaan esimerkiksi nanomateriaaleja, kuten grafeenia ja biomolekyylejä sekä kehitetään niihin liittyviä sovelluksia. Konsortio perustaa kaksi uutta avointa värähtelyspektroskooppista kuvantamislaitetta ja yhdistää ne spektrin käsittelyn ja analysoinnin mahdollistavaan sovellusalustaan. Toinen uusista laitteista tulee Jyväskylään Nanotiedekeskuksen laserspektroskopian laboratorioon Laserlab-NSC:hen. Laite on laajakaistainen Raman-mikroskooppi. ”Kyseessä on uusi lähikenttä –infrapunakuvantamislaite, jonka avulla kemiallisten kuvantamismenetelmien avaruudellinen erotuskyky paranee n. 10 nanometriin. Se antaa mahdollisuuden tutkia entistä paremmin esimerkiksi toiminnallisia biologisia molekyylejä ja nanomateriaaleja”, sanoo professori, kemian laitoksen johtaja Mika Pettersson Jyväskylän yliopistosta. Konsortion vahvuus on yhteistyössä Kolmen yliopiston yhteisellä kemiallisen kuvantamisen infrastruktuurilla (eng. lyhenne qCSI) on mahdollisuudet nousta kansainvälisesti merkittäväksi tutkimusinfrastruktuuriksi, arvioi infrastruktuurin johtaja, professori Clare Strachan Helsingin yliopistosta. ”Vahvuutemme on yhteistyössä, koska meillä on spektroskopian, kuvantamisen, analyysin sekä farmasian, lääketieteen ja kemian asiantuntijoita”, Strachan sanoo. Konsortiossa Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto rakentaa rahoituksella spektrin käsittelyn ja analysoinnin mahdollistavan sovellusalustan. Suomen Akatemian rahoittamilla tutkimusinfrastruktuureilla tarkoitetaan tutkimusvälineitä, -laitteistoja, -aineistoja ja palveluja, jotka myös edistävät tutkimusyhteistyötä. Lisätietoja: Mika Pettersson, mika.j.pettersson@jyu.fi, puh. +358 50 310 9969 Clare Strachan, clare.strachan@helsinki.fi,+35850 318 5341 Tiedottaja Tanja Heikkinen, tanja.s.heikkinen@jyu.fi, +358 50 581 8351 https://www.jyu.fi/science/fi/nsc https://www.jyu.fi/science/fi

