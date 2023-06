Jyväskylän yliopiston rehtoriksi on valittu Jari Ojala

Jari Ojala toimii tällä hetkellä Jyväskylän yliopiston humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan dekaanina ja hän on vertailevan liiketoimintahistorian professori. Ojala on toiminut tiedekunnan tutkimuksesta vastaavana varadekaanina vuosina 2018–2021 ja historian ja etnologian laitoksen johtajana 2008–2017. Ojala toimii Jyväskylän yliopiston JYU-Well hyvinvointiyhteisön hallinnollisena vastuuhenkilönä ja profilointialueen vastuullisena johtajana rakentaen yhteistyötä Itä-Suomen yliopiston sekä TKKI-neuvottelukunnan jäsenenä Keski-Suomen Hyvinvointialueen sekä Etelä-Savon, Keski-Suomen, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon hyvinvointialueen muodostaman yhteistyöalueen kanssa.

Ojala on johtanut useita talous- ja liiketoimintahistoriaan sekä merenkulun historiaan liittyviä tutkimushankkeita. Hän on saanut tutkimuksistaan kansallisia ja kansainvälisiä tunnustuksia (mm. Eino Jutikkalan historiapalkinnon). Ojala on toiminut lukuisissa Jyväskylän yliopiston kehittämisryhmissä sekä matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston ulkopuolisena jäsenenä. Ojala on Kansallisarkiston neuvottelukunnan puheenjohtaja ja hän on toiminut Suomalaisen Tiedeakatemian hallituksen jäsenenä vuosina 2020–2022. Jari Ojala on väitellyt Jyväskylän yliopistossa vuonna 1999 ja hoitanut nykyistä professuuriaan vuodesta 2009.

”Hallituksen kokonaisarvioinnin perusteella Jari Ojalalla on erinomaiset edellytykset rehtorin tehtävään. Olemme vakuuttuneita, että hän johtaa Jyväskylän yliopiston toimintaa strategisesti ja pitkäjänteisesti, rakentaa yhteisöllisyyttä sekä hallitsee taloutta vastuullisesti”, sanoo hallituksen puheenjohtaja Antti Koivula.

”On hienoa päästä edelleen kehittämään yliopistoamme rehtorina, yhdessä yliopistoyhteisön kanssa. Olemme monitieteinen sivistysyliopisto, jolla on paljon annettavaa sekä tutkitun tiedon että koulutuksen kautta yhteiskunnalle, jossa tarvitaan jatkossa yhä enemmän monialaisia osaajia. Keskeisiä tekijöitä tulevina vuosina ovat vetovoimaisen työ- ja opiskeluyhteisön vahvistaminen, tutkimuksen laatuun panostaminen sekä yhteistyö yhteiskunnan eri toimijoiden kanssa”, sanoo Jyväskylän yliopiston tuleva rehtori Jari Ojala.

Jyväskylän yliopiston hallitus käynnisti rehtorihaun 11.4.2023. Jyväskylän yliopiston koulutuksesta vastaava vararehtori Marja-Leena Laakso jatkaa rehtorin tehtävien hoitamista, kunnes Ojala aloittaa tehtävässään.

Yliopistolain mukaan yliopiston hallitus valitsee rehtorin enintään viiden vuoden määräajaksi. Rehtorilta vaaditaan tohtorin tutkinto, rehtorin tehtävien hoitamiseksi tarvittava osaaminen ja ammattitaito sekä käytännössä osoitettu hyvä johtamistaito. Rehtorin tehtävään haki määräaikaan mennessä 10 hakijaa. Yksi hakijoista vetäytyi hakuprosessista hakuajan päättymisen jälkeen. Yliopiston hallitus valitsi kokonaisarvioinnin pohjalta neljä hakijaa jatkoon. Jyväskylän yliopiston ammattiyhdistykset ja ylioppilaskunta järjestivät yhteisöllisen kuulemisen jatkoon valituille hakijoille 26.5.2023.

