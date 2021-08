Jyväskylän yliopiston uusi ohjelmistotekniikan professori edistää avoimuutta

Jaa

Jyväskylän yliopiston rehtori Keijo Hämäläinen on kutsumenettelyllä ottanut TkT Tommi Mikkosen ohjelmistotekniikan professorin tehtävään. Professuuri sijoittuu informaatioteknologian tiedekuntaan, ohjelmisto- ja tietoliikennetekniikan toiminta-alueelle. Mikkosen erityisalueita ovat ohjelmistostartupit, ohjelmistovienti, avoimet arkkitehtuurit ja ohjelmistot sekä avoimet ohjelmistoekosysteemit.

Ohjelmistotekniikan professuuri vahvistaa informaatioteknologian tiedekunnan ydinalueella olevaa ohjelmistotekniikan tutkimusta ja koulutusta. Osaaminen on keskeisessä roolissa DI-koulutuksessa, siihen liittyvässä tutkimushanketoiminnassa ja sen edellyttämässä yritysyhteistyössä ja yhteiskunnallisessa vuorovaikutuksessa.

– DI-koulutuksessa korostuu yritysläheisyys ja ymmärrys siitä, millainen ratkaisu sopii mihinkin ongelmaan. Eli koirankopin ja pilvenpiirtäjän rakentamisessa tarvitaan erilaista tarkkuustasoa sekä suunnittelussa että toteuttamisessa. Tässä on erinomainen mahdollisuus Jyväskylän seudulle ja koko Suomelle, kunhan muistetaan, että ei tehdä samaa kuin muualla vaan jyväskyläläisellä twistillä, Mikkonen kuvailee.

Tommi Mikkonen on tehnyt pitkän ja merkittävän uran avoimen tietojenkäsittelyn opetuksen ja tutkimuksen parissa. Mikkonen työskenteli ennen Jyväskylän yliopistoon tuloaan ohjelmistotekniikan professorina Helsingin yliopistossa. Aiemmin hän on työskennellyt professorina Tampereen teknillisessä yliopistossa (TTY) sekä useissa eri tehtävissä it-alan yrityksissä. Hän on ollut myös vierailevana professorina Sun Microsystemsillä sekä Mozillalla.

– Ohjelmistoala on siitä mukava työmaa, että siinä rajana ei ole luonnonvarat vaan mielikuvitus — ja tästä syystä liiketoiminta skaalautuu lähestulkoon rajatta, Mikkonen kertoo.

Mikkonen väitteli ohjelmistoarkkitehtuurista Tampereen teknillisestä korkeakoulusta vuonna 1999. Hän on tähänastisen uransa aikana hankkinut yli 10 M euroa tutkimusrahoitusta ja osallistunut aktiivisesti yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen tehtäviin. Mikkonen on kirjoittanut 54 kansainvälisesti arvostettua julkaisua ja 221 vertaisarvioitua konferenssijulkaisua sekä ohjannut 25 väitöskirjaa ja 450 diplomityötä/pro gradu tutkielmaa.

Vuonna 2017 Mikkonen palkittiin Open World Hero -tunnustuksella työstään avoimuuden edistämiseksi ja 2021 Mikkonen valittiin Suomalaisen Tiedeakatemian Matemaattis-luonnontieteellisen osaston jäseneksi.