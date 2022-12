Jyväskylän yliopiston vuoden alumniksi 2022 on valittu Päivi Anttikoski 

Vuoden alumnin palkitsevat Jyväskylän yliopiston alumniyhdistys JYKYS ry ja Yliopistosäätiö alumniyhteisöltä saatujen ehdotusten joukosta. Tunnustuksena Vuoden alumni saa Jyväskylän yliopistosäätiön lahjoittaman, Kirsi Neuvosen tilaustyönä tekemän taideteoksen.

Valintaraati arvosti Päivi Anttikosken laajaa näkemystä suomalaiseen mediaan, jossa hän työurallaan on päässyt työskentelemään monissa eri rooleissa. Anttikoski on ollut kehittämässä uusia ja erilaisia kanavia eri-ikäisille median kuluttajille, myös lapsille. Hän on tahtonut tarjota lukijoille merkittävää yhteiskunnallista sisältöä.

Päivi Anttikoski on pitänyt esillä Jyväskylän yliopistoa ja korostanut saamaansa laadukasta koulutusta. Hän on myös tukenut valmistuneita viestinnän ja journalistiikan opiskelijoita heidän työnuriensa alussa.

Päivi Anttikoski on valmistunut Jyväskylän yliopistosta journalistiikan oppiaineesta vuonna 1997. Ennen siirtymistään SOK:n mediajohtajaksi, Anttikoski on toiminut päätoimittajana MTV:llä ja Helsingin Sanomissa sekä Valtioneuvoston viestintäjohtajana.

Anttikoski on kokenut yliopisto-opintojen tarjonneen hänelle laadukkaan opetuksen lisäksi yhteisöllisyyttä ja äärimmäisen hyvät mahdollisuudet verkostoitumiseen, jolla on todella iso arvo työelämässä.

