Jyväskylän yliopistoon uusi kyberprofessori

Jaa

Jyväskylän yliopiston rehtori Keijo Hämäläinen on hyväksynyt uuden kyberturvallisuuden työelämäprofessorin rekrytoinnin informaatioteknologian tiedekuntaan viiden vuoden määräaikaiseen tehtävään. Toukokuun alussa työelämäprofessorina aloitti dosentti, TkT Tapio Frantti.

– Kyberturvallisuuden työelämäprofessuuri vahvistaa tiedekunnan ydinalueella olevan kyberturvallisuuden tutkimuksen ja koulutuksen työelämäyhteyttä ja yhteiskuntasuhteita. Osaaminen on keskeisessä roolissa DI-koulutuksessa, siihen liittyvässä tutkimushanketoiminnassa ja sen edellyttämässä yritysyhteistyössä ja yhteiskunnallisessa vuorovaikutuksessa. Tapio Frantin profiili sopii erinomaisesti ja täydentää vahvuuksillaan tiedekunnan teknisen kyberturvallisuuden profiilia, informaatioteknologian tiedekunnan dekaani Pasi Tyrväinen kertoo.

Kyberturvallisuuden työelämäprofessuuri tukee tiedekunnan toimintasuunnitelmassa esitettyjä tutkimuksen ja koulutuksen sekä DI-koulutuksen käynnistämisen kehittämisohjelmia. Työelämäprofessorin tehtävä sijoittuu ohjelmisto- ja tietoliikennetekniikan toiminta-alueelle.

– Digitaalisten järjestelmien ja käyttötarkoitusten jatkuva kasvu lisäävät järjestelmien kyberturvahaavoittuvuuksia, joiden korjaamiseen eivät perinteiset paikkaustoimet riitä vaan niihin täytyy puuttua järjestelmätason suunnittelulla, kyberturvallisuuden työelämäprofessori Tapio Frantti kuvaa.

Tapio Frantti on väitellyt tekniikan tohtoriksi Oulun yliopistossa vuonna 2001. Oulun yliopiston automaatio- ja tietotekniikan dosentti hän on ollut vuodesta 2004 alkaen. Ennen nykyistä tehtäväänsä Oulun yliopistossa hän on työskennellyt useissa eri yritystehtävissä Nokia, FRE, Renesas Mobile Europe Ltd., Broadcom Corporation, IoLiving Ltd. ja Netox Ltd. sekä tutkimusprofessorina VTT:llä. Frantti on ollut kahteen otteeseen vierailevana professorina Japanissa Tokion Denki-yliopistossa. Viimeksi hän on toiminut kyberturvallisuuteen ja ohjelmistojen luotettavuuteen painottuvaan Yhdysvaltojen kanssa yhteistyössä toimivan NSF/S2ERC -tutkimuskeskuksen johdossa.

KUTSU: Kybermaailma - uhka vai mahdollisuus -webinaari ke 16.6. klo 9 alkaen

Missä mennään kybermaailmassa? Miten uhkiin pitäisi reagoida? Voivatko dronet lamauttaa kriittistä infrastruktuuria? Venäjän näkemys kyberuhkaan - miten se heijastuu meihin? Uhkaako kyber ilmaliikennepalvelua ja lentoliikenteen turvallisuutta? IoT ja 5G valtaavat alaa, mutta onko kehitys kyberturvallista?

Tule kuulemaan vastauksia kysymyksiin ja keskustelemaan, kun Jyväskylän yliopiston informaatioteknologian tiedekunnan vahvaa kyberturvallisuuden tutkimusosaamista esitellään keskiviikkona 16.6. klo 09.00–11.15 pidettävässä webinaarissa. Puhujina aamupäivän tilaisuudessa uusi kyberturvallisuuden työelämäprofessorimme TkT Tapio Frantti sekä ST, eversti evp. Martti Lehto, kyberturvallisuuden opettaja FT, eversti (evp.) Martti J. Kari ja apulaisprofessori Andrei Costin.

Ohjelma ja linkki webinaariin.