Kaakkois-Suomen ELY-keskukselta 32 miljoonaa euroa maaseudun kehittämiseen

EU:n maaseuturahaston ohjelmakausi 2014–2020 on päättymässä. ELY-keskus myönsi kyseisenä aikana lähes 32 miljoonaa euroa Kaakkois-Suomen maaseutualueiden kehittämiseen. Tuki jakaantui melko tasaisesti molempiin maakuntiin, Kymenlaaksoon ja Etelä-Karjalaan.

Suurin osa rahoituksesta (74 %) myönnettiin kehittämishankkeille. Organisaatioiden ja yhdistysten toteuttamilla hankkeilla kehitetään maaseudun palveluita ja kyliä, alueen elinkeinotoimintaa sekä järjestetään koulutusta ja tiedonvälitystä. Näihin toimenpiteisiin ELY-keskus myönsi rahoitusta 143 hankkeelle yhteensä noin 24 milj. €.

Maaseudun yritysrahoitusta myönnetään investointeihin, investoinnin toteutettavuustutkimukseen sekä yrityksen perustamisvaiheessa tarvittaviin asiantuntijapalveluihin. Näitä toimenpiteitä rahoitettiin ohjelmakaudella kaikkiaan 139 kappaletta, yhteensä noin 8 milj. €. (26 %). Suurin osa rahoituksesta oli investointitukea.

Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen kohdistaman maaseuturahoituksen vaikutuksesta alueelle on syntynyt 75 uutta yritystä ja 170 työpaikkaa. Koulutuksiin on osallistunut lähes 1400 ihmistä ja yhteistyötoimia on kehitetty 28 hankkeen avulla.

Rahoitus jatkuu katkeamatta

Maaseuturahoituksessa eletään nyt ohjelmakausien siirtymäkautta 2021–2022, jolloin maaseudun yritys- ja hankerahoitus jatkuu katkeamatta. Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen myöntökiintiö vuodelle 2021 on 3,6 milj. €. Lisäksi siirtymäkauden aikana myönnetään maaseutuohjelman toimenpiteiden kautta osa EU:n elpymisvaroista. Niitä koskevat yksityiskohdat varmistuvat kesään mennessä.

– Tilanne on nyt erittäin hyvä maaseuturahoituksen kannalta. Rahoitusta on hyvin saatavilla ja sitä tulee itse asiassa monesta lähteestä tänä vuonna, toteaa maaseutupalvelut-yksikön päällikkö Jyrki Pitkänen.