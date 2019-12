Kädet pehmeiksi hoitavilla öljyillä

Yliopiston Apteekki on Helsingin yliopiston omistama yhteiskunnallinen yritys, jonka palveluksessa työskentelee 1000 henkilöä Suomessa. Koko tuottomme ohjataan suomalaiseen koulutukseen ja tutkimukseen. Palvelemme valtakunnallisesti kuluttajia sekä yli tuhatta terveydenhuollon yksikköä julkisella ja yksityisellä sektorilla. Asiakaskokemuksemme on palkittu Suomen kolmen parhaan joukossa vuosina 2018 ja 2019. Apteekkejamme on Suomessa 14 paikkakunnalla ja verkossa ya.fi



YA naturae on sertifioitu luonnonkosmetiikkasarja, johon kuuluu ihonhoitotuotteita kasvoille ja vartalolle. Tuotteet sisältävät kotimaisia raaka-aineita mm. ihoa uudistavaa koivumahlaa sekä mustaherukka- ja puolukansiemenöljyä. Kaikilla tuotteilla on ECOCERT- tai COSMOS -sertifikaatti ja ne sisältävät yli 10 % luomuainesosia. Tuotesarja valmistetaan Suomessa ja on saatavilla ainoastaan Yliopiston Apteekista.