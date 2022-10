Kaija Saariaho kuratoi kaksi 70-vuotisjuhlakuunsa esitystä – maanantaina 17.10. Musiikkitalon valtaavat Mirage ja Sotilas Fatzerin tarina

The Valkyriansilta vihdoin uutta musiikkia – Mr. Train -single ja video julki tänään, Monsterpiece-albumi ilmestyy lokakuun lopulla 30.9.2022 10:14:33 EEST | Tiedote

Suomen parhaan ja kansainvälisesti tunnetuimman rocksteadya, skata, reggaeta ja punkia sulavasti yhdistelevän The Valkyriansin uusi single Mr. Train on ilmestynyt tänään sympaattisen ja nostalgisen junamatkavideon saattelemana. Pandemian vuoksi viivästynyt bändin odotettu 20-vuotisjuhla-albumi Monsterpiece ilmestyy 21. lokakuuta. Uusi levy on omistettu The Valkyriansin edesmenneelle kitaristille Juha “Gladiator” Laineelle.