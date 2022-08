Kaija Saariahon juhlasyksy starttaa jo elokuussa Temppeliaukion kirkossa kuultavalla Reconnaissance-kuoroteoksella ja Alminsalin Between-esityksillä

Helsingin juhlaviikkojen ohjelmistoon kuuluva Reconnaissance sisältää kiehtovan linkin lokakuussa Suomen ensi-iltansa saavaan Saariahon suurteokseen Innocence-oopperaan, sillä molempien monikielisen libreton on tehnyt dramaturgi-ohjaaja Aleksi Barrière, jonka luotsaama ranskalainen musiikkiteatteriryhmä La Chambre aux échos toteuttaa myös Between-esitykset.

Innocencen valmistumisen loppumetreillä sävelletty Reconnaissance on Saariaholle epätyypillisesti nykyteemainen ilmastonmuutoksesta kertova “tieteismadrigaali” – sävellyksen muoto sopii erityisen hyvin yhteiskunnalliseen kertomukseen. Teos on saanut innoituksensa Mars-planeetan maisemien uusien valokuvien katselemisesta, joista selviää miltä ennen mahdollisesti Maan kaltainen planeetta näyttää nyt, menetettyään ilmakehänsä. Reconnaissancen kuoro kertoo me-muodossa ihmiskunnan vallanhimosta ja leviämisestä Marsiin asti: uusi planeetta toimii meille “ruosteisena peilinä”. Mukana on otteita historiallisista äänistä: Andrei Tarkovskin kritiikkiä avaruuskilvan pinnallisuudesta ja Hopi-intiaanien myyttejä maailmojen syklisestä synnystä ja tuhosta, jonka aiheuttavat turmeltuneet kulttuurit. Teos on moniulotteinen katsaus ilmastokriisiin ja ongelmallisiin arvoihimme. Kuoromuoto kertoo tarinan koko ihmiskunnan näkökulmasta, hetkenä jolloin ensimmäistä kertaa joudumme miettimään itseämme ja kohtaloamme yhtenä eläinlajina ja ekosysteeminä.

Saariahon ensimmäinen näyttämöteos Study for Life saa uuden kantaesityksen 41 vuoden esityskiellon jälkeen Between-produktiossa (Kansallisoopperan Alminsali, kolme esitystä 31.8.-3.9.). Study for Life joutui aikoinaan esityskieltoon sävellyksessä käytetyn runoilija T.S. Eliotin tekstin vuoksi – Saariahon yllätykseksi kustantaja kielsi tuolloin tekstin käytön. Nyt lupa tekstin käyttämiseen on viimein saatu.

Teatro Productionsin tuottama Between pyrkii oopperatraditiosta tietoisena tuomaan musiikkiteatteriin uuden, aikaamme kuvastavan näkökulman. Yksi Between-kollaasin neljästä osasta pohjautuu Study for Life -teokseen,josta uusi sukupolvi luo nyt oman tulkintansa. Saariahon ensiaskeleeseen kohti oopperaa yhdistyy näyttämöversio viulukonsertosta Graal Théâtre, sekä uuden polven säveltäjien Sebastian Hillin ja Matias Vestergårdin luomat erilliset runolliset äänivisiot. Betweenin on laatinut musiikkiteatterikollektiivi La Chambre aux échos, Aleksi Barrièren ohjauksessa. Musiikin tulkitsee ranskalainen Secession Orchestra ja kapellimestarina toimii Clément Mao-Takacs, joka tulee myös johtamaan Innocencen esitykset.

Innocence-oopperan Suomen ensi-ilta on Kansallisoopperassa 21. lokakuuta. Teoksen suomenkielisen alkuperäislibreton on kirjoittanut kirjailija Sofi Oksanen. Pandemian vuoksi jo viiteen kertaan siirretty, ranskalaisfilosofi Simone Weilin elämään ja ajatuksiin pohjautuva La Passion de Simone -oratorio nähdään myös viimein Helsingin Musiikkitalossa joulukuun 2022 lopussa. Lisäksi Kaija Saariahon syntymäpäivän kunniaksi lokakuu täyttyy ympäri Suomen tapahtumista, joissa esitetään ja juhlitaan Saariahon musiikkia. Tapahtumat löytyvät kootusti uusilta juhlavuosivuilta saariaho70.fi

Reconnaissance 18.8. 2022, Temppeliaukion kirkko

Between (31.8.-3.9. 2022 Kansallisoopperan Alminsali, 3 esitystä)

Innocence-ooppera (21.10.-24.11. 2022 Suomen kansallisooppera, 11 esitystä)

La Passion de Simone, (29.-30.12. 2022, Musiikkitalo, 2 esitystä)

Kaija Saariaho kertoo Between-tuotannon Study for Life -sävellyksestä.