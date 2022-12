Kaija Saariahon juhlavuosi huipentuu Suomen Säveltäjät Ry:n kunniajäsenyyteen ja La Passion de Simonen esityksiin Musiikkitalossa

The Valkyriansin tänään julkaistava Monsterpiece-albumi juhlistaa bändin 20 vuotta kotimaisen musakartan värikkäänä kulmapalana 21.10.2022 12:34:10 EEST | Tiedote

Suomen kansainvälisesti tunnetuimman ja kotimaassa rakastetuimman ska-rocksteady-punk-reggae-yhtyeen The Valkyriansin juhlalevy Monsterpiece (Stupido Records) on tänään kaupoissa. Odotettu albumi summaa bändin 20 vuotisen uran täsmällisesti, suuria käänteitä ja tunteita kaihtamatta. Tarjolla on 12 uutta biisiä ehtaa The Valkyriansia, ja mikäs sen parempaa. Rytmikäs matka on omistettu yhtyeen edesmenneelle kitaristille, Juha “Gladiator” Laineelle.