Kaikilla on oikeus vanheta onnellisesti

Vanhustenviikon teema ”Onni on vanheta” on haastava monelle ikääntyneelle, sillä kaikilla ei ole taitoa tai edes halua vanheta, saati vanheta onnellisesti. Vanheneminen voi olla kurjaa, kivuliasta ja yksinäistä. Monelle ikääntyneelle yksin olemisesta tulee tottumus, ja keinot löytää uusia ihmissuhteita tai harrastuksia käyvät vähiin. Valitettavasti joidenkin ikääntyneiden ainoat kaverit ovat alkoholi ja lääkkeet.

Pilke®-toiminta on vertaistuellista ryhmätoimintaa ikääntyneille (60+ v.), joilla on tai on ollut päihdeongelma. Jokaista Pilke-ryhmää ohjaa kaksi sosiaali- ja terveysalan ammattilaista.

Pilke-ryhmät toimivat matalan kynnyksen periaatteella, eli niihin saa tulla sellaisena kuin on ilman vaatimusta päihteettömyydestä tai raitistumisesta. Matala kynnys toteutuu myös siten, että Pilke-toiminta on osallistujalle maksutonta.

Etsivän vanhustyön avulla voidaan löytää esimerkiksi yksinäisyydestä, muistisairauksista, masennuksesta, ja päihdeongelmista kärsiviä ikääntyneitä.

Fingerroosin Säätiön Löytävän vanhustyön koordinaattori Saija Rahusen mielestä erään asiakkaan sanoma kiteyttää koko etsivän vanhustyön:

- Paljosta olisin jäänyt, ellen ovea olisi avannut.

Tänään 4.10.2020 julkaistaan Fingerroosin Säätiön ja Sininauhaliiton yhdessä tuottama piirrosanimaatio Löytävä vanhustyö: mitä se on, miten sitä tehdään ja mitä sillä saavutetaan.