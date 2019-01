Kaikissa Prismoissa voi nyt maksaa MobilePaylla

Tietoa S-ryhmästä

S-ryhmä on osuustoiminnallinen yritysryhmä, joka muodostuu 20 alueosuuskaupasta, Suomen Osuuskauppojen Keskuskunnasta (SOK) sekä niiden tytäryhtiöistä. Osuuskauppojen jäsenet eli asiakasomistajat omistavat osuuskaupat, jotka puolestaan omistavat keskusliike SOK:n.

S-ryhmän keskeiset liiketoiminta-alueet ovat marketkauppa, tavaratalo- ja erikoisliikekauppa, liikennemyymälä- ja polttonestekauppa, matkailu- ja ravitsemiskauppa, rautakauppa sekä rahoituspalvelut. S-ryhmän vähittäismyynti oli vuonna 2017 noin 11 miljardia euroa, ja se oli suurin yksityinen työllistäjä Suomessa 37 000 työntekijällään.

Tietoa MobilePaysta

MobilePay on Pohjoismaiden johtava mobiilimaksuratkaisu, joka on ilmainen kaikkien pankkien asiakkaille. Sovellus toimii kaikilla yleisimmillä älypuhelimilla, kaikilla kortteilla ja kaikilla maksutapahtumilla, kuten kuluttajien välisissä maksuissa, verkkokaupoissa, pienemmissä myymälöissä, suurilla ketjuilla, sovelluksissa, kansalaisjärjestöiden varainkeruussa, toistuvissa maksuissa ja laskujen maksussa. MobilePay Suomi on osa MobilePay-konsernia. Vuonna 2018 sovelluksella tehdyt siirrot tuplaantuivat edellisestä vuodesta. Sovelluksella siirrettiin yhteensä yli 260 miljoonaa euroa, joka on 140 prosenttia enemmän kuin vuonna 2017.