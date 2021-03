Kaikki yli 6 hengen yleisötilaisuudet kielletty Länsi-Pohjan kunnissa

Covid-19-tartuntojen leviämisen ennaltaehkäisemiseksi Lapin aluehallintovirasto kieltää Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin kunnissa kaikki sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset, joihin osallistuu yli 6 henkilöä.

Sisätiloissa ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa voidaan kuitenkin järjestää yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia, joihin osallistuu korkeintaan 6 ihmistä edellyttäen, että turvallisuus niissä voidaan varmistaa noudattaen opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 21.9.2020 antamaa, ja 22.2.2021 päivittämää, ohjetta. Päivitetyssä ohjeessa kuvataan myös 22.2.2021 voimaan tulleen tartuntatautilain pykälän 58 c edellyttämät velvollisuudet tapahtumien järjestäjille.

Määräys on voimassa 5.3.–28.3.2021 Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin alueella eli Kemin, Keminmaan, Simon, Tervolan, Tornion ja Ylitornion kunnissa.

Tämä päätös korvaa Lapin aluehallintoviraston 11.2.2021 antaman päätöksen (LAAVI/217/2021).

Pohjois-Ruotsin ja Etelä-Suomen tautitilanteet heijastuvat Länsi-Pohjaan

Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin alueellisen koronayhteistyöryhmän mukaan alue on edelleen epidemian kiihtymisvaiheessa. Pohjois-Ruotsin tautitilanne on paljon Länsi-Pohjan tautitilannetta huonompi. Lisäksi Etelä-Suomessa tartunnat ovat lisääntyneet nopeasti ja merkittävä osa uusista tartunnoista on muuntoviruksen aiheuttamia. Näistä syistä riski tartuntojen määrän nopeaan kasvuun alueella on merkittävä. Kokoontumisrajoitusten tiukentaminen on siten välttämätöntä osana epidemian torjuntaa. Toimenpiteet ovat valtioneuvoston 25.2.2021 antaman periaatepäätöksen mukaisia.

Lisätietoa

Päätös Lapin sairaanhoitopiirin alueelle LAAVI/336/2021

Lapin aluehallintoviraston 11.2.2021 antama päätös LAAVI/217/2021

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja opetus- ja kulttuuriministeriön ohje koronavirustartuntojen ehkäisemiseksi, 21.9.2020, päivitetty 22.2.2021

Usein kysytyt kysymykset koronaviruksesta avi.fi:ssä

Tapahtumajärjestäjien neuvonta puh. 0295 016 666 (ma-pe kello 8-11.30 ja 12.30-16), sähköposti: koronainfo@avi.fi