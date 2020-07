Kaikkien aikojen keksikesä? S-ruokakauppojen myyntidata paljastaa suomalaisten kesäherkut

Millaisia herkkuja suomalaisten ostoskoreista löytyy tänä kesänä? S-ruokakauppojen myyntidatasta selviää, että kaupaksi ovat käyneet niin tutut kestosuosikit, kuten suklaajäätelö ja kaurakeksit, kuin tämän kesän uutuustuotteetkin. Kesälomalla herkutellaan niin jäätelöillä, makeisilla kuin kekseilläkin, mutta myös terveellisempien vaihtoehtojen suosio on kasvussa. Pullovesien myynti kasvaa kesähelteillä jopa 70 %. Kotimaisista marjoista mansikka on ykkönen vuodesta toiseen.

Lämpimät ja aurinkoiset säät näkyvät erityisesti jäätelöiden ja kylmien juomien myynnin kasvuna. Lämpiminä kesäkuukausina S-ruokakaupoista ostetaan erilaisia panimotuotteita litroissa mitattuna keskimäärin noin 30 % enemmän kuin edeltävinä kuukausina.

Myynnin kasvu on kaikkein kovinta pullotetuissa ja tölkitetyissä vesissä, joita myydään lämpiminä kesäkuukausina jopa 70 % muita kuukausia enemmän. Seuraavaksi eniten kasvua on viineissä, lonkeroissa ja siidereissä. Kesän uutuusjuomien joukosta ei ole tänä vuonna noussut mitään erityistä hittiä, vaan myynnit noudattelevat aiemmilta kesiltä tuttuja kehityslukuja. Yhtenä trendinä on kuitenkin huomattavissa, että valikoimiin tulleet alkoholittomat mocktailit nostavat päätään.

Jäätelöaltaan uutuustuotteet puolestaan ovat kiinnostaneet suomalaisia suuresti, ja tyypillisesti muutama uutuuksista nousee myös kesän myydyimpien jäätelöiden joukkoon. Tänä kesänä hittejä ovat olleet Fazer Premium Milk Chocolate -jäätelösarja, 3 Kaverin jäätelöpuikot ja Jättis Muumi -tuutit.

Suomalaisten suosikkijäätelömakuja ovat perinteisesti suklaa, toffee ja marjamaut. Myös myydyimmät tuotteet ovat pysyneet samoina jo pitkään: parhaiten kaupaksi käyvät perinteinen 1 litran vaniljajäätelö sekä suklaiset ja toffeiset tuutit ja puikot.

”Kysyntä on kasvussa sekä herkuttelu-, vege- ja lifestylejäätelöissä, kuten sokeroimattomissa ja proteiinipitoisissa vaihtoehdoissa. Kerta-annosjäätelöissä on selvästi kahden suuntaista trendiä: sekä tuhdimmat isot puikot ja tuutit että raikkaat ja kevyet mehujäät ovat kasvattaneet myyntiään”, paljastaa valikoimapäällikkö Juhani Haara S-ryhmän marketkaupasta.

Karkkipussit maistuvat lomailijoille, suklaan myynti laskee kesähelteillä

Makeisten osalta kesällä myydään erityisesti karkkipusseja kotiin, mökeille ja juhliin. Suklaan myynti taas hieman laskee etenkin lämpimien säiden aikaan. Koronatilanteen aikana kotiin ostettavien suklaa- ja makeispakkausten myynti kasvoi jopa yli 20 %.

Kuten kekseissä, myös makeisissa tutut kestosuosikit pitävät pintansa. Kategorioidensa myydyimpiä tuotteita S-ruokakaupoissa ovat olleet vuodesta toiseen Karl Fazer -maitosuklaalevy, Fazer Remix -makeissekoitepussi, Tupla Maxi -suklaapatukka ja Jenkki Spearmint -purukumi. Tämän kesän uutuushittejä ovat puolestaan olleet Karl Fazer Vadelma-lakritsi -suklaalevy, TV Mix Laku -makeispussi ja Kismet Remix -suklaapatukka.

”Makeisissa viime vuosien trendeinä ovat olleet muun muassa tuttujen makeismakujen tuominen uusiin tuotemuotoihin, joista esimerkkejä ovat Fazerin Dumle-, Tyrkisk Peber- ja Tutti Frutti -suklaalevyt. Lisäksi keinotekoisia ainesosia on vaihdettu makeisissa luonnollisiin ja tuotteita on muutettu vegaanisiksi. Yhtenä trendinä on nähtävissä myös kaakaon sertifiointi”, sanoo valikoimapäällikkö Juhani Haara S-ryhmän marketkaupasta.

Suomalaisten suosikkikeksejä ovat cookiet

Keksit kuuluvat monen suomalaisen kesään, ja myydyimpien tuotteiden joukosta löytyy jokakesäisiä kestosuosikkeja. Erityisesti cookies-tyyppiset keksit maistuvat suomalaisille: S-ruokakauppojen tämän kesän myydyin keksipaketti on Rainbow Cookies maussa karpalo-valkosuklaa, ja viidenneltä sijalta löytyy sama tuote suklaanmakuisena.

Suomalaiset rakastavat myös kaurakeksejä, suolakeksejä, välipalakeksejä ja erilaisia täytekeksejä. Viiden myydyimmän keksien listalta löytyvät cookieiden lisäksi X-tra leivoskeksi appelsiini, Kantolan Cream cracker sekä Filipinos valkosuklaa. Kesän uutuuskekseistä suosituimpia ovat Jaffa Remix greippi ja Fasupala Marianne, jotka ovat makuina tuttuja makeismaailmasta. Kysyntää on myös perinteisemmille kekseille: esimerkiksi Kotimaista-merkin kaneliässien myynti on lähes 60 % kasvussa.

Keksitrendeissä on näkyvillä peruskahvikeksien myynnin kasvu. Toisaalta monet etsivät terveellisempiä vaihtoehtoja, ja etenkin välipalakekseissä päätään nostavat 100 % kauraa sisältävät keksit. Myös vegaanisille vaihtoehdoille on kysyntää. Kevään poikkeusolojen aikana suomalaisiin iskenyt leipomisinnostus puolestaan näkyi Digestive-keksien myynnin kasvuna.

Kotimaisista marjoista maistuu erityisesti mansikka

Myös erilaiset terveellisemmät herkut, kuten marjat ja hedelmät, käyvät lämpiminä kesäpäivinä hyvin kaupaksi. Hedelmä- ja vihannesosastolle varsinaisia uutuustuotteita tulee harvoin, vaan valikoimassa korostuu satokausiajattelu eli se, mitkä tuotteet ovat milloinkin parhaimmillaan.

Tämän keväällä uutuus myymälöiden HeVi-osastoilla, raikkaita täysmehuja ja smoothieita sisältävä Mehustamo-tuotesarja, on noussut nopeasti asiakkaiden suosioon. Myydyin näistä on ollut alusta saakka inkiväärishotti, minkä lisäksi mansikkapohjaiset Mehustamo-tuotteet (Bestikset-smoothie ja Kesäkaipuu-täysmehu) ovat nousseet suosituiksi.

Kotimaisten marjojen ilmestyminen kauppaan kesällä on monelle odotettu tapahtuma. Kotimaisten marjojen kaudella myydyimpänä on vuodesta toiseen suomalaisten kestosuosikki eli mansikka. Suosituimpien kesäherkkujen joukkoon lukeutuu myös kotimainen varhaisperuna. S-ryhmä on mukana myös ProAgrian #peruna365-kampanjassa nostamassa kotimaista perunaa trendikkääksi ja vastuulliseksi ruokailmiöksi.