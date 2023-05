Kainuulaiset yritykset tarvitsevat osaavaa työvoimaa investointi- ja kehittämismahdollisuuksien toteuttamiseen

Kainuussa on selvitty pandemian, inflaation sekä energia- ja polttoainekriisin aiheuttamista haasteista ilman konkurssiaaltoa, vaikka yritykset ovat joutuneet sinnittelemään pitkään haastavassa toimintaympäristössä koronakriisin ja Venäjän hyökkäyssodan vaikutusten vuoksi.

Matalasuhdanteen odotetaan helpottavan useimmilla aloilla loppuvuotta kohden, jolloin osaavan työvoiman merkitys korostuu. Osaava työvoima mahdollistaa yritysten kehittämissuunnitelmia, mutta puuttuessaan se hidastaa yrityksiä kehittymästä ja investoimasta. Kainuussa yritysten kehittämishalukkuus on näyttäytynyt aiemminkin varsin maltillisena, mutta osaavan työvoiman saatavuuden turvaaminen on edellytys yritysten kehitysaskelille. Investoinneilla on toteutuessaan usein merkittävä pitkänkin aikavälin vaikutus työllisyyden kehitykseen. Kainuun vähenevän ja ikääntyvän väestön myötä maakuntaan tarvitaan erityisesti nuoria ja kansainvälisiä osaajia.

Kainuulaisyritykset hyödyntävät koulutustarjontaa ja oppisopimuskoulutusta osaavan työvoiman saamiseksi pääosin työpaikalla tapahtuvan oppimisen keinoin. Kainuussa tarvitaan monipuolista koulutusta - niin ammatillista kuin korkeampiasteistakin. Etäopintomahdollisuuksia hyödynnetään alueella monipuolisesti ja sen merkitys korostunee jatkossa entisestään. Syksyllä 2024 palaava opettajankoulutus tuo Kainuun koulutustarjontaan pitkään toivottua kehitystä.

Kilpailu osaavasta työvoimasta saa yritykset tarkastelemaan pito- ja vetovoimatekijöitä. Toimialoja pyritään kehittämään tuomalla tunnetuksi nykyaikaisia työn suorittamisen tapoja. Digitaalisuus on tuonut uutta ja toivottua kehitystä useille toimialoille, minkä odotetaan lisäävän työnhakijoiden kiinnostusta toimialoja kohtaan. Tarve osaamisen kehittämiseen korostuu yrityksissä ja työn muoto monipuolistuu.

Etätyö mahdollistaa osaavan työvoiman hyödyntämistä muilta alueilta, vaikkakaan se ei vahvista Kainuun väestömäärän kehitystä toivotusti. Monipaikkaisuutta hyödynnetään useissa organisaatioissa valtakunnallisesti, mikä toimii Kainuulle positiivisena kehitysnäkymänä lisäten alueen palvelujen käyttöä ja majoitusvuorokausien määrää etätyötä tekevien osalta. Saavutettavuuden merkitys nähdään Kainuussa entistäkin tärkeämpänä alueen kilpailukyvyn säilyttäjänä.