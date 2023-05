Kainuulle ja Pohjois-Pohjanmaalle yhteinen linjaus ulkomaisen työvoiman käytöstä

Uuden linjauksen pohjana oli aiemmin kokeilualueella voimassa ollut linjaus, jonka päivitystarve tarkasteltiin yhteistyössä alueen TE-toimistojen sekä alueen maahanmuuttoasiaintoimikunnan kanssa. Maahanmuuttoasiain toimikunta on Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen asettama molemmat maakunnat kattava toimielin, jossa on edustettuina alueen kuntia, viranomaisia, työmarkkinajärjestöjä sekä oppilaitoksia.

60 ammattinimikkeen lista

Päivitettyyn työlupalinjaukseen lisättiin kaksi ammattinimikettä, metsurit ja metsätyöntekijät sekä avustavat hoitotyöntekijät tehtävät. Jälkimmäinen nimikkeistä kattaa mm. hoiva-avustajat, joita koskevien työntekijöiden osaratkaisujen määrä on merkittävästi noussut viimeisen kahden vuoden aikana. Linjauksesta poistettiin turkisten muokkaajat ja muoviteollisuuden prosessityöntekijöiden nimikkeet. Kaiken kaikkiaan päivitetyssä linjauksessa on listattu 60 ammattinimikettä, joiden osalta työvoiman saatavuus alueella on arvioitu niin haastavaksi, että ulkomaista työntekijää palkattaessa erillistä saatavuusharkintaa ei tarvitse tehdä. Tämä nopeuttaa työntekijän oleskelulupaprosessia. TE-toimisto kuitenkin selvittää työsuhteen ehdot ja tarkistaa työnantajavelvoitteiden toteutumisen normaaliin tapaan myös niiden nimikkeiden osalta, jotka linjaukseen on kirjattu.

Osapäätöksiä tehty runsaasti

Päivityksen yhteydessä alueellisen linjauksen vaikutuksia seurataan mm. työntekijän oleskeluluvan osaratkaisujen määrän kautta. Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan alueilla tehtiin vuonna 2022 yhteensä 691 myönteistä tai osittain myönteistä osaratkaisua. Osapäätösten määrä oli suurempi kuin vuoden 2021 määrä (616). Osaratkaisujen määrän nousu näkyi erityisesti Pohjois-Pohjanmaalla ja noudattaa koko maan tilannetta. Kansainvälisiä rekrytointeja tehdään enemmän kuin aikaisempina vuosina. Kainuussa eniten osaratkaisuja on tehty vuonna 2022 ammattinimikkeille hitsaajat ja kaasuleikkaajat (115) ja ravintola- ja suurtaloustyöntekijät (23), Pohjois-Pohjanmaalla nimikkeille ravintola- ja suurtaloustyöntekijä (68), avustavat hoitotyöntekijät (60) ja lähihoitajat (40).

Työlupalinjaus

Etelä-Pohjanmaan, Kainuun, Pohjanmaan ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskusten yhteinen työlupalinjaus

Alueellista linjausta koskeva video kuvaa työntekijän oleskelulupaprosessin nopeasti:

Osaavaa työvoimaa ulkomailta (youtube.com)