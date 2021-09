Kainuun ELY: Harsunlehdon tuulipuistohanke ei tarvitse YVA-menettelyä

Jaa

Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on antanut päätöksen ympäristövaikutusten arviointimenettelyn soveltamisesta Metsähallituksen tuulivoimapuisto-hankkeeseen Kajaanin Harsunlehdossa. Päätöksen mukaan hankkeeseen ei sovelleta ympäristövaikutusten arviointimenettelyä.

Metsähallitus suunnittelee tuulivoimapuiston rakentamista Kajaanin Harsunlehtoon noin 40 kilometriä lounaaseen Kajaanin kaupungista. Alue sijoittuu Isomäki-Vuolijoki -yhdystien (yt 8770, Vuolijoentie/Keisarintie) itäpuolelle rajoittuen eteläosastaan Vieremän kunnan rajaan.

Hanke käsittää 8 tuulivoimalaa, jotka olisivat teholtaan 5-7 MW, joten kokonaisteho olisi enintään 56 MW. Kunkin voimalan kokonaiskorkeus tulisi olemaan 280 metriä, napakorkeus 185 m ja roottorin halkaisija 190 m.

Uudessa suunnitelmassa tuulivoimalan korkeus on noussut aiemmasta 50 metriä ja ne on sijoitettu eri tavoin. Teho on noussut 3 megawatista noin kaksinkertaiseksi. Tuulivoimaloita on uudessa suunnitelmassa yksi vähemmän eli yhdeksän sijasta kahdeksan.

Osayleiskaava ohjaa

Kainuun ELY-keskus katsoo, että uuden ympäristövaikutusten arviointimenettelyn suorittaminen suunnitellun hankkeen esitetyistä muutoksista ei ole tarpeen. Suunnitelluista muutoksista ei aiheudu todennäköisesti laadultaan tai laajuudeltaan sellaisia merkittäviä ympäristövaikutuksia, joita ei olisi jo arvioitu riittävästi aiemmassa YVA-menettelyssä.

Ympäristövaikutukset tulevat arvioitavaksi riittävällä tavalla maankäyttö- ja rakennuslain mukaisessa kaavoitusmenettelyssä. Harsunlehdon osayleiskaavan laatimisen yhteydessä tulee kiinnittää huomiota erityisesti päivitetyissä luontoselvityksissä havaittuihin luontoarvoihin, kuten huomionarvoisiin kasvilajeihin ja uhanalaisiin luontotyyppeihin sekä niille mahdollisesti kohdistuviin vaikutuksiin.

Mikäli hanke olennaisesti muuttuu esitetystä tai sitä myöhemmin laajennetaan, tulee

YVA-menettelyn tarve arvioida uudestaan.

Kuulutus ja päätös ovat nähtävillä 6.9. – 6.10.2021 ELY-keskuksen verkkosivuilla osoitteessa https://www.ely-keskus.fi/kuulutukset (valitse ELY-keskus: Kainuu)