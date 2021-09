Kainuun ELY-keskuksen rahoituskatsaus 2/2021

Rahoitusta myönnettiin toisella vuosikolmanneksella yritysten sekä maaseutualueiden kehittämiseen ja investointeihin sekä rakennusperinnön hoitoon, vesistöjen kunnostamiseen ja työllistämisen edistämiseen.

Yrityksen kehittämisavustuksista suurin rahoitus myönnettiin (833660 euroa) Oy CrossLam Kuhmo Ltd:n hankkeelle Crosslam CLT-levyn laadun ja valmistuksen kehittäminen.

Euroopan sosiaalirahaston tuista suurin (260230 euroa) myönnettiin Kajaanin Haka ry:n hankkeeseen Sparri.

Maaseuturahaston suurimmat hanketuet myönnettiin ProAgria Itä-Suomi ry:lle (525896 euroa) ProYritys Itä-Suomi -hankkeeseen sekä MTK Pohjois-Suomi ry:lle (325741 euroa) Maaseutuharava II:seen. Maaseuturahaston investointitukia myönnettiin mm. peltojen salaojitukseen.

EU:n elpymisvaroista rahoitettiin Siikaverkko Osuuskunnan (1287720 euroa) valokuidun rakentamishanketta Kajaanin etelä- ja länsipuolen kyliin.

CrossLam investoi Kuhmon tehtaaseen

Kuhmolainen massiivipuuelementtejä valmistava CrossLam sijoittaa yrityksen kehittämiseen lähivuosina. Yrityksen liikevaihdon ennustetaan kasvavan nykyisestä viidestä miljoonasta kahdeksaan, laskee toimitusjohtaja Jukka Silvennoinen.

Osana lähes viiden miljoonan kehittämishanketta yritys on saanut yrityksen kehittämisavustusta. Avustus koskee ensimmäisen vaiheen rahoitusta, jonka laajuus on 2,4 miljoonaa euroa.

CrossLamin kehittämishanke on kaksivaiheinen. Ensimmäisessä vaiheessa tuotantotilat laajenevat ja lisäksi tuotantoon hankitaan uusi CNC-kone. Toisessa vaiheessa uusitaan yrityksen konekantaa.

Yrityksen tuotantokapasiteetti nousee ensimmäisessä vaiheessa tilalaajennusten ja työstökoneen hankinnan avulla nykyisestä 20 prosenttia eli kuutioissa 7500:sta 9500:aan.

CrossLam Kuhmo CLT-paneelit ovat tehdasvalmisteisia massiivipuuelementtejä, jotka kootaan yhteen ja varustellaan rakennuspaikalla tai tilaelementtitehtaalla.

CLT on massiivipuulevy, joka valmistetaan liimaamalla päällekkäin kohtisuoraan toisiinsa nähden ristikkäin olevia kuusi- tai mäntypuulautakerroksia. Lamellikerroksia on 3, 5 tai 7. Levyt valmistetaan asiakasmittoihin, jolloin tuotannosta syntyvä hukka on vähäinen.

Kasvavat markkinat

Puuelementtien kysyntä ja markkinat rakentamisessa ovat kasvaneet viime vuosien aikana

”Kasvu on selvästi kiihtynyt ja se on ollut selvintä kerrostalorakentamisessa ja julkisissa kohteissa”, toteaa toimitusjohtaja Jukka Silvennoinen. ”Kysyntää on enemmän kuin tarjontaa.”

Ilmastotietoisuus on CrossLamin etu, sanoo Silvennoinen. Keski-Euroopassa markkinat ovat jo sikäläisillä alan yrityksillä, mutta lähialueilla hyvä imago ja toimintavarmuus takaavat, että kysyntää riittää tuotannon kasvun mukana.