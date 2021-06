Kainuun ELY:ltä lausunto Kajaanin Katajamäen tuulivoima -hankkeeseen (Kainuu, Pohjois-Savo)

Jaa

Kajaanin Katajamäen tuulivoima -hankkeen rakentamisvaihtoehtoja eroja on syytä selkeyttää. Kainuun ELY-keskus on laatinut yhteysviranomaisen lausunnon Katajamäen tuulivoima -hankkeen YVA-ohjelmasta.

Yhteysviranomaisena Kainuun ELY korostaa, että rakentamisen vaihtoehtojen (VE1 ja VE2) välisiä eroja tulisi selkeyttää. Tähän oli kiinnitetty huomiota useissa lausunnoissa.

Luontovaikutusten arvioinnin tulee rajautua hankkeen vaikutusalueelle, eikä pelkästään hankealueelle. Tuulivoimakentällä edetään nyt rivakkaa tahtia ja uusia hankkeita tulee jatkuvasti. Myös tämän hankkeen vaikutuksia tulee peilata muihin hankkeisiin. Antenni-tv –lähetyksiä käytetään myös viranomaisten vaaratiedotteiden välityskanavana. Tämän vuoksi vaikutukset antenni-tv vastaanottoihin tulisi ottaa huomioon myös turvallisuuteen liittyvien vaikutuksien arvioinnissa. Liikennevaikutusten arviointi tulee täsmentää siten, että mikäli kuljetuksissa on havaittavissa selkeitä huippuja, tulee huippuaikojen liikennemäärät esittää erikseen.

Arviointiselostuksessa on oltava ehdotus toimiksi, joilla vältetään, ehkäistään, rajoitetaan tai poistetaan tunnistettuja merkittäviä haitallisia ympäristövaikutuksia. Arviointiselostuksessa tulee esittää riittävän yksityiskohtainen ehdotus seurannan kohteista ja menetelmistä. Vaikutusten seurannassa tulee ottaa huomioon niin ihmisiin kuin luontoon kohdistuvat vaikutukset.

Kainuun ELY-keskus on laatinut yhteysviranomaisen lausunnon Kajaanin Katajamäen tuulivoima -hankkeen YVA ohjelmasta, ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain (252/2017) mukaisesti.

Yhteysviranomaiselle toimitettiin lausuntoja ja mielipiteitä yhteensä 19 kpl. Lausuntopyyntöjä lähetettiin 26 kpl, minkä lisäksi vastaanotettiin avoimia mielipiteitä YVA-ohjelmaa koskien. Lausuntoja pyydettiin mm. kaikilta vaikutus alueen kunnilta, alueen kyläyhdistykseltä, Kainuun ja Pohjois-Savon luontoyhdistyksiltä sekä valtakunnallisilta asiantuntijatahoilta.

Hankealue rajautuu maakuntarajaan

Hankkeesta vastaavana toimiva Fortum Power and Heat Oy suunnittelee Katajamäen tuulivoimapuistoa Kajaanin kaupungin alueelle. Hankealue rajautuu etelässä Sonkajärven kunnan rajaan (ja maakuntarajaan). Hanke-alueelle suunnitellaan enintään 55 uuden tuulivoimalan rakentamista. Suunniteltujen voimaloiden kokonaiskorkeus on korkeintaan 300 metriä. Hankealueen koko on noin 8 600 hehtaaria.

Tuulivoimapuiston alueella on kolmisenkymmentä eri maanomistajaa. Tuulivoimapuistohanke muodostuu hankealueesta ja tarkasteltavasta sähkönsiirrosta. Voimalasijoittelu ja huoltotielinjaukset tarkentuvat hankesuunnittelun ja ympäristövaikutusten arvioinnin edetessä.

Fortum Heat and Power Oy:n laatimassa ympäristövaikutusten arvioinnissa tarkastellaan kahta varsinaista toteutusvaihtoehtoa, sekä niin sanottua nollavaihtoehtoa, eli hankkeen toteuttamatta jättämistä. YVA-menettelyssä arvioidaan seuraavat vaihtoehdot: Ympäristövaikutusten arvioinnin yhteydessä tehtävien luonto- ym. selvitysten perusteella tuulivoimaloiden sijoittelua tarkennetaan ja voimalapaikkojen lukumäärä voi muuttua jatkosuunnittelussa.

Tuulivoimalan vaihtoehdot:

· VE 0 Tuulivoimalat Hanketta ei toteuteta.

· VE 1 Tuulivoimalat Katajamäen hankealueelle rakennetaan enintään 50 tuulivoimalaa. Voimaloiden kokonaiskorkeus on korkeintaan 300 metriä.

· VE 2 Tuulivoimalat Katajamäen hankealueelle rakennetaan enintään 55 tuulivoimalaa. Voimaloiden kokonaiskorkeus on korkeintaan 300 metriä.

Sähkönsiirron vaihtoehdot:

· EA Sähkönsiirto Tuulivoimapuisto liitetään valtakunnanverkkoon Fingridin Vuolijoen sähköaseman kautta. Sähköasema sijaitsee n. 5 km hankealueesta luoteeseen ja liitäntää varten tullaan rakentamaan noin 4–5 km pituinen voimajohto. Uusi voimajohto kulkisi suunnitelmien mukaan Fingridin Järvilinjan (110 kV) myötäisesti, sen itäpuolella. Sähkönsiirron suunnitelmat tarkentuvat hankesuunnittelun ja vaikutusten arvioinnin edetessä.

Kainuun ELY-keskus on koonnut yhteysviranomaisen lausunnon YVA-ohjelmasta lausunnot ja mielipiteet huomioiden. Yhteysviranomaisen lausunnon valmisteluun ovat osallistuneet Kainuun ELY-keskuksen ympäristö- ja luonnonvarat -yksikön asiantuntijat. Ympäristövaikutusten arviointiohjelma kattaa YVA-asetuksen 3 §:ssä mainitut arviointiohjelman sisältövaatimukset ja arviointiohjelma on käsitelty YVA-lainsäädännön vaatimalla tavalla.