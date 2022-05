Kainuun jätehuollon kuntayhtymälle asetettu uhkasakko määrätty maksuun

Kainuun jätehuollon kuntayhtymän Majasaaren jätekeskuksen suoto- ja jätevesien käsittelyä koskeva 20 000 euron uhkasakko on määrätty maksuun. Uhkasakon tarkoitus on tehostaa hallintapakkopäätöstä, jotta jätekeskuksen jäte- ja suotovesien käsittely saadaan ympäristöluvan mukaiseksi. Uhkasakko on tuomittu maksuun nyt toisen kerran. Aiemmin vuonna 2020 kuntayhtymälle tuli maksettavaksi uhkasakkoa 40 000 euroa.

Kainuun ELY-keskus antoi keväällä 2019 Kainuun jätehuollon kuntayhtymälle huomautuksen Majasaaren jätekeskuksen jäte- ja suotovesien päästöraja-arvojen ylittymisestä. Samassa yhteydessä kuntayhtymää kehotettiin huolehtimaan jätevesien käsittely ympäristöluvan mukaiseksi. Jätevesien käsittely ei kuitenkaan edennyt ympäristöluvan mukaiselle tasolle määräaikaan mennessä. Kainuun ELY-keskus antoi hallintopakkopäätöksen elokuussa 2019, jossa se asetti 40 000 euron uhkasakon toiminnan kuntoon saattamiseksi. Kainuun ELY-keskus määräsi marraskuussa 2020 tämän 40 000 euron uhkasakon maksettavaksi. Uhkasakon tarkoitus on tehostaa hallintapakkopäätöstä, jotta Majasaaren jätekeskuksen toiminta saadaan ympäristöluvan mukaiseksi. Tuolloin todettiin, että mikäli ympäristölupapäätöksen lupaehtojen rikkominen jatkuu, mahdolliset myöhemmät uhkasakkoerät tuomitaan maksettavaksi erikseen. Jäte- ja suotovesien käsittely ei edelleenkään vuonna 2021 ole vastannut ympäristöluvan edellyttämää tasoa. Tämän vuoksi elokuussa 2019 asetetun uhkasakon juoksevat erät, 10 000 euroa per kuusi kuukautta (yhteensä 20 000 euroa) on tuomittu maksuun ELY-keskuksen tänä keväänä antamalla päätöksellä. Majasaaren jätekeskuksen jätevedet voidaan ympäristöluvan mukaan johtaa viemärissä Kajaanin kaupungin Peuraniemen jätevedenpuhdistamolle tai puhdistaa paikallisesti Majasaaren jätekeskuksessa. Kuntayhtymä on valinnut jätevesien käsittelyratkaisuksi niiden käsittelyn omalla puhdistamolla Majasaaressa. Lupaehtojen ylityksiä on ollut kaikkien lupaehdoissa mainittujen ympäristöä kuormittavien aineiden osalta (biologinen hapenkulutus, fosfori, typpi ja kiintoaine). Kainuun jätehuollon kuntayhtymän jäsenkuntia ovat kaikki Kainuun kunnat ja Vaala. Majasaaren jätekeskuksessa otetaan vastaan, käsitellään, siirtokuormataan ja loppusijoitetaan yhdyskuntajätteitä. Majasaaren jätekeskuksella on voimassa oleva ympäristölupa, jonka valvova viranomainen on Kainuun ELY-keskus.

