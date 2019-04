Kainuun Kasvupolku®: Voittajaksi valittiin Black Lion Pictures

Tuomaristo näki voittajayrityksessä paljon kansainvälistä potentiaalia. Yrityksellä on jo uskottavia referenssejä, vahva kansainvälinen verkosto sekä kekseliäs liiketoimintamalli ja ihailtavaa rohkeutta.

Kainuun Kasvupolun voittajaksi valittiin sotkamolainen Black Lion Pictures. Kunniamaininnan sai kajaanilainen Lieke Sovellukset.

Tuomaristo näki voittajayrityksessä paljon kansainvälistä potentiaalia. Yrityksellä on jo uskottavia referenssejä, vahva kansainvälinen verkosto sekä kekseliäs liiketoimintamalli ja ihailtavaa rohkeutta.

Black Lion Picturesin liiketoimintaa on elokuvien tuottaminen ja levittäminen kansainvälisille markkinoille.

Kunniamainittu Lieke Sovellukset sai tuomaristolta kehuja siitä, että tuote on tehty aitoon asiakastarpeeseen ja se soveltuu myös muille toimialoille. Yrityksen kasvupotentiaali on siis merkittävä. Lisäksi yrityksellä on jo uskottavia asiakasreferenssejä.

Lieke Sovellukset on kehittänyt rakennusalalle digitaalisesti ajantasaisen tiedonjakamiseen suunnitellun sovelluksen. Sovelluksella on nykyisin valtakunnallisesti tunnettuja yrityksiä käyttäjinä. Yrityksen päätavoite on skaalata sovellus nykyistä laajemmalle käyttäjäkunnalle sekä tavoitella kansainvälisiä markkinoita.

Yritykset etenevät valtakunnalliseen finaaliin 100 parhaan kasvuyrityksen joukkoon. Finalistijoukosta valitaan Startup ja Start Again -sarjojen parhaat yritykset valtakunnallisessa Kasvu Open Karnevaalissa, joka järjestetään 23.-24.10.2019 Jyväskylässä.

Kainuun Kasvupolulla olivat mukana myös Ferocia NY, Virtual Frontiers Oy, Prodevium, Kaswe Oy ja Kumppaniksi ry Kajaanista, Our Power Ny ja Viihde-metka Oy Vuokatista, Finems Oy Sotkamosta, Oy CrossLam Kuhmo Ltd ja Hotelli Kainuu Oy Kuhmosta, MetsätKuntoon Suomussalmelta, RH-Tools Oy Nakertajasta sekä Vuokatin Viini Oy Korholanmäeltä.

Tuomaristoon kuuluivat Anu Tervonen Kainuun yrittäjistä, Heikki Rusanen Kainuun Etu Oy:stä, Jari Tuovinen Oulun kauppakamarista, Sami Heikkilä Nordeasta, Mikko Keränen KAMK- Kajaanin ammatikorkeakoulusta ja Raimo Sivonen KAO Kainuun ammattiopistosta.

Lisätiedot:

Maria Häkkinen, 045 130 3751

maria.hakkinen@roihu.com

Liisa Arvassalo, 050 33 99 691

liisa.arvassalo@roihu.com

Kasvu Open on valtakunnallinen sparrausohjelma pk-yrityksille, joka auttaa yrityksiä niiden kasvuhaasteissa. Sparraus on valituksi tulleille yrityksille maksutonta. Vuoden 2019 aikana noin 400 yrityksen kasvusuunnitelmaa sparrataan yli tuhannen asiantuntijan voimin. Vuosi huipentuu Kasvu Open Karnevaaliin lokakuussa 2019, jossa 100 finalistin joukosta valitaan Suomen parhaat kasvuyritykset.

Kasvupolulla mukana polkukumppanit Kainuun Etu, KAO - Kainuun ammattiopisto, YritysAmis, Oulun kauppakamari, Kainuun Yrittäjät, Nordea, KAMK - Kajaanin ammattikorkeakoulu, Kainuun Liitto, Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020 ja Euroopan unioni/Euroopan aluekehitysrahasto.

*Kasvun Roihu Oy on Kasvu Open -tapahtumien valtuutettu järjestäjä ja voittoa jakamattoman Kasvu Open Oy:n osakas. Muut osakkaat ovat Keski-Suomen kauppakamari, Jyväskylän kaupunki ja Aava & Bang Oy.