Kainuun työttömien määrä vuoden takaisella tasolla

Kainuun työttömyys väheni vuoden takaiseen verrattuna yhtäjaksoisesti maaliskuusta 2021 helmikuuhun 2023 mutta viime kuukausina työttömyyskehityksessä on ollut käännettä lievästi heikompaan suuntaan. Maaliskuun lopussa työttömiä työnhakijoita oli 6 henkeä vuoden takaista enemmän, yhteensä 2 968. Taustalla on etenkin lomautettujen määrän kasvu, lomautettuja oli 388, mikä on 24 % (+75) edellisvuotta enemmän. Työttömiä (pl. lomautetut) oli edelleen 3 % vähemmän (-69) kuin vuotta aiemmin, yhteensä 2 580. Muuallakin maassa työttömyydessä on havaittavissa vastaavaa kehitystä ja koko maassa työttömiä työnhakijoita oli 1 % viime vuotta enemmän.

Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta, eli työttömyysaste, oli Kainuussa kuun lopussa 9,7 %. Tämä oli ELY-keskusalueista kahdeksanneksi vähiten ja 0,1 prosenttiyksikköä enemmän vuosi sitten. Koko maassa työttömyysaste oli 9,6 %.

Pitkäaikaistyöttömyys lisääntyi pitkän pienentymisen jälkeen merkittävästi koronakriisin ensimmäisen vuoden ajan, mutta oli suurimman osan viime vuodesta jo koronakriisiä edeltävää tasoa matalammalla. Maaliskuun lopussa pitkäaikaistyöttömiä oli 552, mikä on 23 % vähemmän (-168) kuin vuotta aiemmin.

Töitä riittää, tekijöistä pulaa

Työvoiman kysyntä oli Kainuussa vuonna 2021 ennätyksellistä ja jatkui vilkkaana alkuvuonna 2022, mutta tämän jälkeen kysyntä hiipui. Määrä on kuitenkin kasvanut joulukuusta lähtien ja maaliskuussa uusia avoimia työpaikkoja ilmoitettiin työ- ja elinkeinotoimistoihin sekä kuntakokeiluihin 7 % enemmän (+86) kuin vuotta aiemmin, yhteensä 1 372.

Tekijöistä on pulaa alalla kuin alalla ja kuun lopussa useissa ammateissa oli vähemmän työttömiä työnhakijoita kuin avoimia paikkoja. Vaikeinta oli löytää informaatio- ja tietoliikenneteknologian asiantuntijoita, opettajia ja muita opetusalan erityisasiantuntijoita sekä suojelu- ja vartiointityöntekijöitä. Haastavaa oli löytää myös muun muassa terveydenhuollon erityisasiantuntijoita, kuten lääkäreitä, hammaslääkäreitä ja eläinlääkäreitä, asiakaspalvelutyöntekijöitä sekä terveydenhuollon asiantuntijoita, kuten sairaanhoitajia.

Tiedot perustuvat työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilastoihin.

Seuraava Työllisyyskatsaus julkaistaan 24. toukokuuta 2023.