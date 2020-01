Kaisa-Liisa Harjapää Esko Systems Oy:n toimitusjohtajaksi

Esko Systems Oy omistaa, hallinnoi ja kehittää Esko-potilastietojärjestelmää. Yhtiö aloitti toimintansa vuoden 2020 alussa. Yhtiön toimitusjohtajaksi on valittu Kaisa-Liisa Harjapää

Kaisa-Liisa Harjapää (datanomi, MBA) on valittu Esko Systems Oy:n toimitusjohtajaksi. Harjapäällä on pitkä kokemus IT-toimialalta johtajana. Hän on toiminut muun muassa CCC:n (nyk. Nortal) ja CGI:n yhteisyritysten palveluksessa. Harjapää aloittaa tehtävässään 17.2.2020.

Esko Systems Oy on vuoden 2020 alussa toimintansa aloittanut Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin (PPSHP) tytäryhtiö. Yhtiö on perustettu yhdessä Oulun kaupungin, Lapin sairaanhoitopiirin, Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin ja 2M-IT Oy:n kanssa.

Yhtiön tehtävänä kehittää Esko-potilastietojärjestelmää

Esko Systems Oy omistaa, hallinnoi ja kehittää PPSHP:ssä useiden vuosien kehitystyön tuloksena syntynyttä Esko-potilastietojärjestelmää. Tällä hetkellä järjestelmää käyttää neljässä eri sairaanhoitopiirissä noin 10 000 terveydenhuollon ammattilaista.

Esko Systems Oy:n tavoitteena on nousta valtakunnallisesti merkittäväksi julkisten toimijoiden omistamaksi sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmiä tarjoavaksi palveluyhtiöksi. Yhtiö toimii alueellisesti yhteistyössä kaupunkien, kuntien, sairaanhoitopiirien, kansallisten palvelukeskusten ja maakuntien kanssa.

Suunniteltu yhdessä käyttäjien kanssa

Esko-potilastietojärjestelmä on suunnittelu yhdessä käyttäjien, eli terveydenhuollon ammattilaisten kanssa. Tämä takaa potilastietojärjestelmän toimivuuden ja potilasturvallisuuden. Lääkärit ja hoitajat ovat arvioineet monissa kyselyissä Eskon Suomen parhaaksi potilastietojärjestelmäksi.

Esko on niin kutsuttu modulaarinen ​tietojärjestelmä, eli se koostuu useasta erillisestä ohjelmistosta, jotka toimivat yhteen ja näkyvät samassa käyttöliittymässä. Kehittämistyössä on kiinnitetty huomiota erityisesti potilaan lääkehoidon hallintaan. ppshp.fi/esko.

Lisätietoja:

Jarkko Raatikainen

Esko Systems Oy, hallituksen puheenjohtaja

jarkko.raatikainen@ppshp.fi

P. 0400-154 743