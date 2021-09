Kaisaniemeen avataan suuren valikoiman kirjakauppa Sivullinen

Sivullisen lavalla järjestetään päivittäin puheohjelmaa: Kirjailijahaastatteluja ja keskustelua kirjallisuudesta täydentävät yhteiskunnalliset ja journalistiset keskustelut.

Ohjelmiston temaattiset kokonaisuudet nostavat esille niin luonnontiedettä, politiikkaa kuin filosofiaa kuten myös elokuvan ja teatterin ja taiteen tutkimusta.

Nykykirjallisuuden ohella ohjelmassa on säännöllisesti kirjallisia klassikoita ja venäläistä kirjallisuutta sekä lastenkirjallisuutta että sarjakuvaa, scifi-fantasiaa ja rikoskirjallisuutta. Luvassa on myös lavarunoutta ja monenkirjavia musiikkiesityksiä.

Kokonaisuudesta kertyy toimitettua kulttuuriohjelmaa lähes päivittäin, vähintäänkin useita kertoja viikossa vuoden ympäri. Suurin osa ohjelmasta striimataan ja tallenteet on katsottavissa Rosebudin YouTube-kanavalta. Ohjelmaa tuottavat Rosebudin oman tuotantotiimin ohella kulttuuri-alan moninaiset toimijat kustantajista kirjallisuus-, taide- ja musiikkialan yhdistyksiin.

Avajaispäivänä keskiviikkona 22.9. kirjallisuusohjelmassa muun muassa:

13:00 Ari Turunen: Tuoksujen atlas & Ylimielisyyden kultainen kirja (Aula&Co, Atena)

13:30 Miikka Tamminen: Keskiajan hirviöt (Gaudeamus)

14:00 Tommi Liimatta: Hautajaiskengät (Like)

15:00 Lauri Timonen: Federico Fellini (Rosebud)

15:30 Albert Camus'n Sivullinen: keskustelussa Outi Alanko-Kahiluoto ja muita Camus-tuntijoita

16:00 Riina Tanskanen: Tympeät tytöt ja Nelli Kenttä & Katri Norrlin: Vitun ruma (Into)

16:30 JP Koskinen: Haukansilmä (Like)

17:00 Anu Silfverberg: Sinut on nähty (Teos)

17:30 Rosa Liksom: Väylä (Like)

18:00 Risto Isomäki: Atlantin kuningatar (Into)

18:30 Risto Alapuro: Vallankumouksessa – Moskovan päiväkirjat 1990-1991: kirjanjulkistuksessa mukana Eeva Luhtakallio, Markku Lonkila, Suvi Salmeniemi, Tuomas Ylä-Anttila ja Laura Kemppainen (Vastapaino)

19:15 Suomalainen ympäristöliike nyt – Viimeinen siirto: Teemu Vaarakallio, Tuulia Reponen ja Eleonoora Karttunen, haastattelijana Teivo Teivainen (S&S)

20:00 Ville Ranta: Kuinka valloitin Ranskan (WSOY)

Tiistaina 21.9. otetaan varaslähtö, kun julkistetaan Ari Turusen uusi kirja Tuoksujen atlas (Aula&Co). Torstaina 23.9 on ohjelmassa mm. Pamela Mandartin Syy (Basam) sekä Janne ja Taina Saarikiven toimittaman Turhan tiedon kirja -julkistuskeskustelu (SKS). Perjantaina 24.9. lavalle kuullaan Anita Näslindh-Ylispangar: Naiset maailman tuulessa (Basam), Leena Vähäkylä: Sairastunut mieli (Gaudeamus), Anton Monti: ’Ndrangheta ja Pia Leino: Lakipiste (S&S), Antti Nylén: Kafka sekä Laura Laakso: Suureita ja pieneitä (Aviador). Lauantaina 25.9. on ohjelmassa Teos-kustantamon iltapäivälavallinen lastenkirjallisuutta sekä haastattelussa Minna Lindgren: Armon Anneli ja JP Pulkkinen: Lapsi punaisessa komerossa.



Sivullinen-kirjakauppa, Kaisaniemenkatu 5, Helsinki (Kaisa-talon katutasossa)

Avajaisviikon aukioloajat:

tiistai 10-19

keskiviikko 11-22

torstai 10-19

perjantai 10-19

lauantai 10-18

sunnuntai 12-18

