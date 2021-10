Kaisantunneli ja Grönqvistin talon julkisivuremontti palkittiin Vuoden katutyömaina

Vuoden kaivutyömaana palkittiin Kaisantunnelin työmaa, jonka urakoitsijana on Destia ja tilaajana Helsingin kaupunki. Arviointiraati kiitteli työmaan turvallisuus- ja liikkumisjärjestelyitä erityisen haastavassa toimintaympäristössä.

”Onko kukaan huomannut, että Helsingin päärautatieasemalla räjäytellään? Hyvä, emme mekään. Vaikutusten minimointi on tehty vakuuttavasti ja edellyttänyt työmaaorganisaatiolta erityistä paneutumista myös kolmansien osapuolten vaatimuksiin”, perusteluissa todetaan.

Kiinteistötyömaista voittajaksi valittiin Ilmarisen enemmistöomistaman Grönqvistin talon julkisivuremontti Kluuvikadun ja Pohjois-Esplanadin kulmauksessa. Työmaa sai kiitosta Etelä-Suomen Julkisivupalvelu Oy:n toteuttamasta kulissista, jonka takana työ tapahtui.

”Julkisivuremontin ja ravintolan terassin aluevarauksesta kummunnut yhteistyö on tuottanut Helsingin ydinkeskustaan työmaan, jonka olemassaoloa on ollut jopa vaikea huomata. Hyvin järjestetyn fasadin takana on pystytty tekemään häiriötä aiheuttavatkin työvaiheet herkkää naapurustoa huomioiden”, perusteluissa todetaan.

Parasta pientä työmaata ei ennakkotiedoista poiketen valittu.

”Päätöksellään raati haluaa painottaa, että ei ole niin sanottua pientä työmaata, kun käsitellään työmaan vaikutuksia. Pienissä työmaissa meillä on kaikista eniten kehitettävää”, raati toteaa.

Kunniamaininnat saivat Helen Oy:n tilaama ja Maalinja Oy:n toteuttama kaukolämpö- ja kaukojäähdytystyömaa Runeberginkadulla sekä Raide-Jokerin työmaalohko numero 4 Oulunkylästä Viikinmäkeen.

Arviointiraatiin kuuluivat Helen Oy, Rakli, Infra ry, Ficom, Invalidiliitto, Helsingin seudun kauppakamari, HSY, Ilmarinen, HSL ja Helsingin kaupunki. Perustelut voi lukea kokonaisuudessaan kaupungin sivuilta.

Paras työmaa valittiin kadun käyttäjien näkökulmasta

Helsingin kaupunki keräsi kesän ja syksyn aikana asukkaiden ja Helsingissä liikkuvien ehdotuksia kilpailuun mukaan otettavista työmaista. Eniten mainintoja yleisöltä sai Raide-Jokeri.

Ehdotuksia kilpailijatyömaista saatiin myös infra-alan toimijoilta itseltään sekä Helsingin katutöiden laaduntarkkailijoilta. Kaikki kilpailussa mukana olleet työmaat ovat ilmoittaneet halukkuutensa osallistua.

Arviointiraati tutustui kilpailussa mukana oleviin työmaihin vierailujen, työmailta saatujen aineistojen sekä katutöiden laaduntarkkailijoilta saadun materiaalin avulla. Tarkastelussa olivat kadun käyttäjien, eli asukkaiden, liikkujien ja toimijoiden, kokemus sekä työmaan vaikutukset ympäristöön. Raati arvioi muun muassa väliaikaisia liikennejärjestelyjä, esteettömyyttä, siisteyttä, turvallisuutta, viestintää ja yleisvaikutelmaa.

Kilpailussa ei arvioitu itse rakentamis- tai korjaustoimintaa, työmaan sisäistä turvallisuutta tai työmaiden kestoa. Erikseen ei myöskään nostettu esiin työmaiden epäkohtia, mutta niitä käytiin kilpailun aikana läpi työmaiden kanssa ja pyrittiin samalla parantamaan työmaiden toimintaa kilpailun aikana.

Ensimmäistä kertaa järjestetty Vuoden katutyömaa -kilpailu on osa Helsingin kaupungin katutöiden kehittämishanketta.

”Kaupunkitila on tiivistyvässä kaupungissa yhä arvokkaampaa, joten sitä pitää lainata tilaa kaupunkilaisilta vain sen verran kuin on välttämätöntä ja tehdä haitta mahdollisimman vähäiseksi. Toiminnan uudistaminen on iso muutos koko rakentamisen toimialalle. Siksi halusimme arvioida asiaa monialaisella tuomaristolla ja antaa kiitosta onnistumisille”, sanoo raadin puheenjohtaja, tekninen johtaja Kari Pudas Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimialalta.

Mukana kisassa olleet työmaat (suluissa urakoitsija ja tilaaja):

• Kasin katutyöt (Louhintahiekka Oy / Helsingin kaupunkiympäristön toimiala)

• Runeberginkadun kaukolämpötyö sekä Lönnrotinkadun kaukolämpötyö (Maalinja Oy / Helen Oy)

• Kaisantunneli (Destia Oy / Helsingin kaupunki)

• Grönqvistin talon julkisivuremontti (Etelä-Suomen Julkisivupalvelu Oy / Ilmarinen)

• Raide-Jokeri (Raide-Jokeri-allianssi)

• Tammisairaalan rakennustyömaa (YIT Oy / HUS)

• Porthanian peruskorjaus (YIT Oy /Helsingin yliopisto)

• Mariankadun hotellityömaa (Fira Oy / SamlaCapital)

• Hallituskadun maanalaisen arkisto- ja varastotilan rakennustyömaa (E.M. Pekkinen Oy / Suomalaisen kirjallisuuden seura)