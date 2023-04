Kaksi S-Pankki-rahastoa palkittiin luokkiensa parhaina Pohjoismaissa

S-Pankki-rahastot lukeutuvat luokkiensa priimuksiin. Salkunhoitaja Juha Variksen luotsaama S-Pankki Fenno Osake- ja Pekka Siltalan hoitama S-Pankki High Yield Eurooppa ESG Korko -sijoitusrahastot ovat voittaneet tänään Refinitiv Lipper Fund Awards Nordic 2023 -palkinnot.

S-Pankki Fenno Osake palkittiin Pohjoismaiden parhaana suomalaisiin osakkeisiin sijoittavana rahastona kolmen vuoden tarkasteluajanjaksolla. S-Pankki High Yield Eurooppa ESG Korko palkittiin puolestaan parhaana pohjoismaisena eurooppalaisiin High Yield -lainoihin sijoittavana rahastona kolmen ja viiden vuoden tarkastelujaksoilla.

“Lipper on yksi alamme arvostetuimmista palkinnoista. Olen iloinen siitä, että salkunhoitajiemme työ saa tunnustusta erityisesti tänä vuonna. Sijoitusmarkkinoiden viimeaikaisen heilunnan myötä moni on huomannut, että omien sijoitusten kannalta parhaaseen lopputulokseen ei välttämättä pääse sijoittamalla kaikki varansa indeksirahastoon tai kulloiseenkin suosikkiosakkeeseen”, sijoitusjohtaja Mika Leskinen S-Pankista sanoo.

Leskisen mukaan S-Pankki-rahastojen saamat palkinnot kertovat paitsi niitä hoitavien salkunhoitajien ammattitaidosta myös siitä, että sijoittajille voidaan tuottaa lisäarvoa aktiivisen varainhoidon keinoin. Lisäksi Leskinen muistuttaa, että palkittujen rahastojen hyvistä tuotoista ovat päässeet nauttimaan myös täyden valtakirjan varainhoidon Private Banking -asiakkaat sekä suosittujen S-Pankki Varainhoito -yhdistelmärahastojen sijoittajat ja Säästäjä-palvelun käyttäjät.

“Onnittelemme vuoden 2023 Refinitiv Lipper Fund Awards -palkintojen voittajia, kuten S-Pankkia, siitä että heidän hoitamansa rahastot ovat pystyneet tuomaan sijoittajiensa salkkuihin johdonmukaisesti ylituottoa maailmanlaajuisten talousmurrosten keskellä”, Lipperistä vastaava tutkimusjohtaja Robert Jenkins Refinitivistä kertoo.

S-Pankki-rahastot ovat menestyneet myös muissa viimeaikaisissa vertailuissa, ja vuonna 2022 S-Pankki-rahastot houkuttelivat eniten nettomerkintöjä Suomessa.

Markkinainformaatiota tuottava Refinitiv jakaa joka vuosi Lipper-palkintoja rahastoille, jotka ovat tuottaneet verrokkeihinsa nähden johdonmukaisesti ja vahvasti riskitasoonsa suhteutettuna. Palkinnot perustuvat Lipper Leader for Consistent Return -luokitukseen. Kyseessä on riippumaton, kvantitatiivinen ja riskikorjattu luokitus, jossa rahaston tuottohistoriaa tarkastellaan 3, 5 ja 10 vuoden aikajaksoilla. Lipper-palkinnot jaetaan omien sarjojensa parhaan Lipper Leader for Consistent Return -luokituksen saaneille rahastoille.