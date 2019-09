Kaksi suomalaista finaaliin eurooppalaisessa Innovation in Politics Awards -kilpailussa

Suomen Yrittäjien ja Iin kunnan hankkeet ovat selviytyneet finaaliin eurooppalaisessa Innovation in Politics Awards -kilpailussa. Kolmatta kertaa järjestettävään kilpailuun osallistui yhteensä 402 hanketta kaikkialta Euroopasta.

Innovation in Politics Awards on Euroopan laajuinen kilpailu, jonka järjestää Innovation in Politics Institute. Kilpailussa palkitaan parhaita yhteiskunnallisia projekteja ja hankkeita kaikkialta Euroopasta. Kilpailu on poliittisesti ja alueellisesti riippumaton.

Loppukilpailuun selviytyi 80 hanketta – mukana kaksi suomalaista

Kilpailuun jätettiin yhteensä 402 hanketta kahdeksassa sarjassa: sivistys ja kulttuuri, demokratia, ihmisoikeudet, yhteisöllisyys, ekologia, hyvinvointi, työmarkkinat ja elämän laatu. Suurin osa kilpailuun lähetetyistä hankkeista oli tänä vuonna yhteisöllisyys-sarjassa. Loppukilpailussa on mukana 80 hanketta eli 10 kussakin sarjassa.

Suomesta finaaliin pääsi kaksi hanketta. Hyvinvointi-sarjassa voitosta kilpailee Suomen Yrittäjien hanke COMPETENT TEACHERS – ENTREPRENEURIAL YOUTHS, joka tukee yrittäjyyskoulutuksen vahvistamista oppilaitoksissa. Hankkeen neuvottelukunnassa on vahvasti mukana Opetushallitus.

Ekologia-sarjan voitosta kilpailee Iin kunnan hanke RESOURCE-WISE II: LOCAL SOLUTIONS TO GLOBAL CHALLENGES, jolla kunta muuttaa energiankäyttöään uusiutuviin lähteisiin perustuvaksi ja luo monella tavalla työllisyyttä ja hyvinvointia.

Kilpailun voittajat julkistetaan 4. joulukuuta 2019 juhlagaalassa Berliinissä.

Kaikki finalistit: https: /innovationinpolitics.eu/finalists2019

Kilpailu edistää eurooppalaisia arvoja ja demokratiaa

– Suomi oli mukana kilpailussa ensimmäistä kertaa, ja haluamme kiittää kaikkia mukana olleita suomalaisia organisaatioita. Voimme olla ylpeitä, että kaksi suomalaista hanketta ylsi loppukilpailuun saakka. Lopulliset sijoitukset ratkeavat 4.12. järjestettävässä juhlagaalassa Berliinissä. Yhteiskunnalliset hankkeet lisäävät hyvinvointia ja osoittavat, että eurooppalaiset arvot ja demokratia toimivat, vaikka moni yrittää muuta väittää, sanoo kilpailua Suomessa edustavan Mailand Communicationsin toimitusjohtaja Alpo Räinä.

– Palkitsemme ja tuemme eurooppalaisia poliitikkoja, virkamiehiä, yrityksiä ja organisaatioita, joilla on rohkeutta uudistaa yhteiskuntaa ja tuottaa hyvinvointia. Haluamme vahvistaa demokratiaa ja demokraattisia poliitikkoja esimerkkien kautta. Tämä lähestymistapa on saanut vahvan hyväksynnän –kilpailu kasvaa ja on vaikuttavampi vuosi vuodelta, sanoo Edward Strasser, Innovation in Politics Instituten toimitusjohtaja ja yksi perustajista.

Innovation in Politics Awards lyhyesti

Innovation in Politics Awards -kilpailun järjestää ja palkinnot jakaa Innovation in Politics Institute. Se on Euroopan laajuinen organisaatio, jolla on toimistot Wienissä ja Berliinissä sekä yhteistyökumppanit Belgiassa, Bulgariassa, Irlannissa, Iso-Britanniassa, Italiassa, Kreikassa, Liettuassa, Puolassa, Ranskassa, Ruotsissa, Saksassa, Suomessa sekä Sveitsissä.

Innovation in Politics Institute haluaa vahvistaa poliittista ja yhteiskunnallista työtä Euroopassa palkitsemalla ja tukemalla rohkeita, luovia henkilöitä ja tahoja, jotka luovat uutta ja saavuttavat konkreettisia tuloksia – riippumatta puoluekannasta tai asemasta.

