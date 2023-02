Kaksi uutta 6G-professuuria yrityslahjoituksena Oulun yliopistoon

Viisivuotiset professuurit on suunnattu järjestelmäpiirien (System on Chip) suunnittelun tutkimiseen ja kehittämiseen. Professorit ovat aloittaneet tehtävissään.Lauri Koskinen on palkattu Piirit ja järjestelmät -tutkimusyksikköön (CAS, Circuits and Systems) ja Zaheer Khan langattoman tietoliikenteen keskukseen (Centre for Wireless Communications).

Henkilöjutuissa esittelemme kummankin taustat ja tutkimuksen ydinkohdat. Järjestelmäpiiriteknologiaan liittyvän uusien professorien johtaman tutkimuksen tarve Oulussa on valtava.

”Oulun ICT-ekosysteemi on ollut maailman johtavia langattoman teknologian luomisessa 3G-, 4G- ja 5G-verkkoihin.Nyt olemme edelläkävijä 6G:ssä, joka muuttaa maailmaa jälleen luultavasti jopa enemmän kuin aiemmat matkapuhelinsukupolvet ovat tehneet.Siru- ja piiriteknologian järjestelmät mahdollistavat 5G:n laajaan käyttöön nyt ja tekevät saman myös 6G:ssä 2030-luvulla”, sanoo professori Markku Juntti Oulun yliopiston langattoman tietoliikenteen keskuksesta.

Uudet professuurit on perustettu Nokian, Nordic Semiconductorin, MediaTekin ja Oulun kaupungin tuella.