Kaksitoista kirjaa alakouluikäisten kotiopetukseen

Viime viikolla valtaosa Suomen koululaisista siirtyi kotikouluun. Etätöitä tekevät vanhemmat kaipaavat tukea lasten koulunkäynnin ohjaamiseen ja mielekästä tekemistä lapsilleen. Olemme julkaisseet alakouluikäisten kotiopetukseen soveltuvan, hauskan ja jännittävän lasten tietokirjojen tärppilistan.

Voit tutustua kirjan sisällysluetteloon ja lukunäytteeseen valinnan helpottamiseksi Innon kotikoulusivulla intokustannus.fi/kotikoulu, josta kirjat on saatavilla tarjoushintaisina paketteina. Kirjat soveltuvat lapsille ensimmäisestä luokasta alkaen.

Avaruus 30 sekunnissa, Hyönteiset 30 sekunnissa ja Matikka 30 sekunnissa sisältävät valmiita kysymyksiä ja tehtäviä. Jännä tiedekirja sisältää helppoja tieteellisiä kokeita kotona tehtäväksi.



Ihmeellinen maapallo, Evoluutio ja Näin toimii ihmeellinen ihmiskeho ovat lukukirjoja, joista lasta voi pyytää kirjoittamaan tiivistelmän oppimastaan tai arvion kirjasta. Pyydämme ja julkaisemme myös lasten kirja-arvioita kotisivuillamme ja sosiaalisessa mediassa.



Viime syksynä ilmestynyt Ihme ilmat on ollut arvostelumenestys ja käännösoikeudet on myyty jo kahteentoista eri maahan. Se on lajissaan ensimmäinen lapsille suunnattu tietokirja ilmastonmuutoksesta. Kirja on helppolukuinen ja hauska, mutta niin tiivis tietopaketti, että se soveltuu myös yläkoululaisille ja aikuisille.

Maia Raitasen viehättävät lastenkirjat ovat riemastuttavia koko perheen tietokirjoja, joissa tutustutaan Suomen kaloihin, nisäkkäisiin, hyönteisiin ja lintuihin.



Into Kustannus sopeutuu koronan aiheuttamiin muutoksiin lisäämällä äänikirjatuotantoa ja e-kirjatuotantoa. Poikkeuksellisesti julkaisemme jotkut tulevan kesän ja syksyn kirjat ensin äänikirjoina ja e-kirjoina, ja vasta myöhemmin painettuina kirjoina.

Arvostelukappaleet: arvostelukappaleet@intokustannus.fi