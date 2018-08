Kalasataman terveys- ja hyvinvointikeskuksen kulkuyhteyksiin muutoksia 13.8. ja 20.9.

Helsinki jatkaa aktiivista kotihoidon kehittämistä 9.7.2018 12:09 | Tiedote

Aluehallintovirasto (AVI) kehottaa Helsinkiä 5.7.2018 antamassaan, vuotta 2017 koskevassa valvontapäätöksessä kiinnittämään huomiota asiakasturvallisuuden varmistamiseen kotihoidossa riittävällä henkilöstömäärällä ja oman toiminnan valvonnalla. Nämä ovatkin tärkeitä ja keskeisiä edellytyksiä turvalliselle ja korkeatasoiselle kotihoidolle. Jatkamme tiivistä vuoropuhelua AVI:n kanssa. Olemme jo tehneet paljon näiden asioiden hyväksi viime vuodesta ja tulemme vielä tekemään lisää yhdessä asiakkaiden, omaisten ja henkilöstön kanssa. Ikääntyneiden turvallinen kotona asuminen on meidän kaikkien yhteinen tavoite. - Jatkamme pitkäjänteistä kotihoidon kehittämistyötä. Haluamme, että kotihoidon asiakkaat ja heidän läheisensä voivat luottaa siihen, että he saavat meiltä apua silloin, kun he tarvitsevat, sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtaja Seija Meripaasi kuvaa tilannetta. Mitä olemme jo tehneet Kotihoitoon on palkattu lisää työntekijöitä. Yhteensä tänä vuonna palkataan lisää 40 hoita