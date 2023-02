Kalevauva.fi:n kappale kokoaa HSL:n lipuntarkastajien kuulemia selityksiä (korjattu linkki videoon)

Julkaisuvapaa 3.2.2023 klo 8



”Lipuntarkastajamme tekevät tärkeää työtä, että liputtomien matkustajien joukko pysyisi mahdollisimman pienenä. Tarkastajan unelmapäivänä tarkastusmaksua ei ole tarpeen kirjoittaa yhdellekään matkustajalle. Lipputuloilla on merkittävä rooli HSL:n liikenteen kulujen kattamisessa, ja niitä tarvitaan kipeästi, että hinnat voidaan pitää kohtuullisina ja palvelut kattavina. Liputta matkustamisen vuoksi HSL:ltä jää vuodessa saamatta tuloja arviolta 15-25 miljoonaa euroa”, matkalippujen tarkastus -yksikön päällikkö Satu Koskinen sanoo.

HSL:n matkalippujen tarkastajat pyrkivät lisäämään lippujen maksamista, johon kuuluu myös tarkastusmaksujen määrääminen. Tarkastajien ensisijainen tehtävä ei ole kuitenkaan kirjoittaa mahdollisimman paljon tarkastusmaksuja, sillä valvontatyön ohella tarkastajat neuvovat ja opastavat asiakkaita.

Liputtomasti selityksiä arkielämän tositilanteista

”Mut kun mulla on tää koira, mut kun mä meen vaan yhden pysäkin ja mulla on patongin syönti kesken…”

Liputtomasti selityksiä -kampanja muistuttaa humoristisella tavalla, että lipun ostamalla pääsee aina helpoimmalla ilman suuria selityksiä. Kampanjaan kootuista selityksistä on syntynyt Kalevauva.fi -yhtyeen säveltämä ja esittämä kappale, jonka sanat ovat suoraan arkielämän tositilanteista.

Katso video: https://youtu.be/5JZOtrfuTQI

Yhtenä keinona liputta matkustamisen hillitsemiseksi HSL:n hallitus on esittänyt liikenne- ja viestintäministeriölle tarkastusmaksun korottamista 100 euroon vuonna 2023. Nykyinen 80 euron maksu on säilynyt muuttumattomana jo HSL:n perustamista edeltävältä ajalta vuodesta 2007 asti. Myös pohjoismaisessa vertailussa maksu on joukon pienin. Ministeriö ei ole vielä tehnyt päätöstä asiassa.

Viisi vinkkiä lipun ostoon