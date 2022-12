Kalle Jokinen: Hallitus lisää menoja ja velkaa vailla vastuuta huomisesta

Ryhmäpuhe, Kalle Jokinen, TA 2023 palautekeskustelu 14.12.2022 / Muutokset mahdollisia puhuttaessa

Arvoisa puhemies,

Marinin hallituksen ensi vuoden budjetti on rakennettu yli kahdeksan miljardin euron velanoton varaan. Tämä budjetti on esimerkki koko vaalikauden talouspolitiikan linjasta: hallitus lisää menoja ja velkaa vailla vastuuta huomisesta.

Kokoomus toivoo, että tässä palautekeskustelussa pureudutaan syvällisesti tämän hallituksen velkaperintöön ja sen talouspolitiikan virheisiin.

Arvoisa puhemies,

Keskeinen virhe on, että kaikki ongelmat on ratkaistu velkarahalla. Velkapolitiikka on toteutettu johdonmukaisesti hallituskauden alusta asti – vain selitys on matkalla muuttunut.

Tällä kertaa hallitus soveltaa budjettikehysten poikkeuslauseketta. Venäjän hyökkäyssodan perusteella turvallisuuteen, vihreään siirtymään ja puolustukseen liittyviä menoja voidaan lisätä, eikä muualta tarvitse vastaavasti tinkiä.

Kokoomus hyväksyy välttämättömät puolustukseen ja turvallisuuteen liittyvät menot. Mutta aina, kun lisätään välttämättömiä uusia menoja, on johtajuuden puutetta, jos ei pysty jättämään jotain vähemmän tärkeää pois.

Poikkeuslausekkeeseen kiinnitti huomiota Valtiontalouden tarkastusvirasto raportissaan kesäkuussa:

”Koska turvallisuuspoliittisen tilanteen edellyttämän kehyspoikkeuksen määritelmä on laaja ja poikkeuksella voidaan lisätä joiltain osin myös pysyvien menojen määrää, on tärkeää, että perustelut tietyn menokokonaisuuden kuulumiselle turvallisuuspoliittisen poikkeuksen piiriin ovat läpinäkyvästi saatavilla ja kyseiset menokokonaisuudet voidaan tarvittaessa erottaa normaalisti kehysmenojen piirissä olevista menoista.”

Hämmästys olikin suuri, kun poikkeuslausekkeen piiriin kuuluvia menoja ei ollut eritelty – puhumattakaan perusteluista. Koska avoimuuden vaatimus on ollut tiedossa keväästä asti, ei kyse voi olla kuin tietoisesta valinnasta. Miksi?

Käytännössä poikkeuslauseke on kirjattu niin väljäksi, että sen piiriin voi lukea lähes mitä tahansa. Jää vaikutelma, että hallitus on tietoisesti siivonnut kehysten sisälle tilaa, jotta mistään ei tarvitse tinkiä.

Suomalaiset ansaitsevat selityksen, miksi sodan takia on aivan välttämätöntä velkarahalla esimerkiksi tukea karpalon ja osmankäämin istuttamista, Kelan etuuskäsittelyn kehittämistä tai sähköautojen hankintatukia.

Tarkat perustelut tulisi olla jokaisen momentin kohdalla.

Arvoisa puhemies,

SDP valitsi velkapolitiikan linjan jo hallitustunnusteluissa. Se oli pääministeripuolueen ehto hallitusyhteistyölle. Se oli myös keskeinen syy, miksi Kokoomus sanoi hallitukselle ei.

Hintojen nousua kiihdyttävästä velkaelvytyksestä tai velkaantumista taittavan suunnitelman puuttumisesta ovat huomauttaneet esimerkiksi Valtiontalouden tarkastusvirasto, talouspolitiikan arviointineuvosto, Valtiontalouden tutkimuskeskus, Suomen Pankki ja tuoreimpana Kansainvälinen valuuttarahasto IMF.

IMF:llä on kokemusta ylivelkaantuneiden maiden talouden suitsimisesta. Suomen talous pitää laittaa itse kuntoon nyt, kun vielä voimme tehdä sen omilla ehdoilla.

Arvoisa puhemies,

On selvää, että suunta on muutettava, kun haluamme kasvua ja hyvinvointia. Velkalinja ei voi jatkua, kun tahdomme säilyttää hyvinvointipalvelut myös lapsillemme ja lastemme lapsille.

Aineksia muutokseen saadaan valtiovarainminiteriön virkamiespuheenvuorosta. Kokoomus pitää virkavastuulla puolueettomasti valmisteltua arviota sopeuttamistarpeesta hyvänä lähtökohtana.

Isänmaan tulevaisuuden kannalta yhteinen ymmärrys tilannekuvasta on tulevien päätösten kannalta kaikkein tärkeintä. Oppositiopuolueissa on ymmärrystä sopeutuksen tarpeeseen ja mittaluokkaan.

Pääministeri Marin te olette epäonnistuneet kohtalokkaasti hallituksenne talouspolitiikassa. Siitä huolimatta näyttää siltä, että te torjutte maan parhaiden talousasiantuntijoiden näkemyksen sopeutustarpeesta. Te lisäätte menoja ja velkaa, mutta ette ole valmis säästämään, sen sijaan te vähättelette ja ilkutte ylimielisesti niille, jotka hakevat vakavalla mielellä ulospääsyä hallituksenne alulle panemasta talouden syöksykierteestä. Ymmärrättekö, että talouspolitiikkanne ajaa hyvinvointipalvelut haaksirikkoon? Minä kun luulin, että SDP arvostaa ja on valmis puolustamaan hyvinvointivaltion palveluita.

Arvoisa puhemies,

Muistetaan valtiovarainministeriön virkamiespuheenvuoron sitaatti: ”Julkisen talouden vahvistamisen lykkääminen tarkoittaisi, että myöhemmin tarvittaisiin vielä merkittävämpiä toimia. Tällöin hyvinvointivaltion palvelulupauksesta olisi entistä vaikeampi pitää kiinni.”

Toivon paljon viisautta ja voimaa tulevalle hallitukselle, sillä sitä se totisesti tarvitsee korjatessaan tämän hallituksen jättämää taakkaa. Työ on välttämätön, ainoastaan luja Suomi voi pitää huolta heikommista. Vain taloudellisesti kestävä Suomi pystyy toimimaan epävakaissa oloissa ja kestää tulevatkin kriisit.