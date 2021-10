Kalle Kniivilän ”Putinin pahin vihollinen – Aleksei Navalnyin tarina” ilmestyy 1.12.

Putinin pahin vihollinen – Aleksei Navalnyin tarina on Kanava-palkitun Kalle Kniivilän viides Venäjää ja entistä Neuvostoliittoa käsittelevä tietokirja. Kirjan mukaan "venäläiset pelkäävät nyt omaa valtiotaan enemmän kuin koskaan sitten Neuvostoliiton hajoamisen. Vladimir Putinin valtakoneisto tekee nyt kaikkensa Navalnyin murtamiseksi ja hänen poliittisen liikkeensä tuhoamiseksi. Tämä ei kuitenkaan ole merkki valtakoneiston voimasta vaan pikemminkin sen hauraudesta", sanoo Kniivilä kirjassaan.



1.12. ilmestyvä teos kertoo maailman tunnetuimmasta poliittisesta vangista Aleksei Navalnyista, hänen taistelustaan Venäjän korruptiota vastaan ja hänen maanlaajuisesta organisaatiostaan, joka nyt on julistettu äärijärjestöksi ja lakkautettu. Kirja kertoo myös siitä, mitä Venäjän politiikassa tapahtuu, kun Navalnyi on vankilassa ja hänen lähimmät kollegansa maanpaossa.



Kalle Kniivilä on Malmössä ilmestyvän Sydsvenska Dagbladetin toimittaja. Hän on toiminut myös Ruotsin suurlähetystön lehdistöneuvoksena Moskovassa ja Kiovassa. Kniivilä on opiskellut venäjää Leningradin yliopistossa ja Itä-Euroopan tutkimusta Lundin yliopistossa. 1990-luvun alussa hän oli Kansan Uutisten kirjeenvaihtaja Moskovassa. Kniivilän esikoisteos Putinin väkeä – Venäjän hiljainen enemmistö sai Kanava-palkinnon vuoden 2014 parhaana tietokirjana.



Päivätyönsä ohella Kniivilä on kirjoittanut lisäksi Krimin valloituksesta kertovan Krim on meidän (2015), Baltian venäläisistä kertovan Neuvostomaan lapset (2016) sekä Tanjan katu – Elämää Pietarissa 1917–2017 (2017), joka kertoo tavallisten ihmisten elämästä Pietarissa sadan vuoden aikana, sotien ja vallankumousten varjossa.



1.12.2021 suomeksi ilmestyvä Putinin pahin vihollinen ilmestyi ruotsiksi ja esperantoksi heinäkuussa 2021. Päivitetty suomenkielinen laitos on työstetty valmiiksi ensimmäisten kahden jo ilmestyttyä, ja se seuraa tapahtumia aina syyskuun 2021 parlamenttivaaleihin saakka.



