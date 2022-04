Kaloilla taas mahdollisuus nousta Hiitolanjokeen

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt Hiitolanjoen Voima Oy:lle vesitalousluvan Hiitolanjoen Ritakosken kalataloudelliselle kunnostukselle. Kunnostushankkeessa rakennetaan pohjapato ja tekokoski sekä puretaan osa vesivoimalaitoksen säännöstelypadosta. Luvan saajan tulee tarkkailla hankkeen vaikutuksia vedenlaatuun ja vedenpinnan korkeuteen.

Rakennettavalta pohjapadolta voimalaitosrakennukselle ulottuva hankealue on kokonaisuudessaan noin 180 metriä pitkä. Voimalaitosrakennukseen ei tehdä merkittäviä muutoksia. Säännöstelypadon osittaisen purkamisen lisäksi voimalaitoksen yläkanavaa täytetään. Ritakosken voimalaitosalueen kulttuurihistoriallinen arvo on huomioitu hankkeen suunnittelussa ja annetun vesitalousluvan määräyksissä.

Hankkeessa toteutetaan kansallista kalatiestrategiaa, jossa tavoitteena on muun muassa uhanalaisten kalakantojen vahvistaminen elinvoimaisiksi. Hiitolanjoki on kalatiestrategian kärkikohteita Kaakkois-Suomessa.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt aiemmin vesitalousluvat Lahnasenkosken ja Kangaskosken voimalaitosalueiden kalataloudellisille kunnostuksille. Kangaskosken kunnostushanke valmistui marraskuussa 2021. Tavoitteena on, että kaikki kolme kalataloudellista kunnostushanketta on toteutettu vuoteen 2024 mennessä. Hankkeiden myötä Hiitolanjoen kalataloudellinen arvo nousee merkittävästi, kun vaelluskaloille vapautuu kulku Laatokalta Ritakosken yläpuolisille vesialueille, kuten Silamusjoen poikastuotantoalueille. Kunnostushankkeita vetää Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiö.

Lupapäätös (diaarinumero ESAVI/19194/2021) on nähtävillä Vesi- ja ympäristölupien tietopalvelussa.

Aluehallintovirasto myöntää ympäristönsuojelu- ja vesilain mukaisia lupia. Ympäristö- ja vesiluvituksen tavoitteena on ennaltaehkäistä ympäristön pilaantumista ja sen vaaraa. Lupamenettelyssä sovitetaan yhteen ympäristön käyttöä tai ympäristöön vaikuttavia toimintoja ekologisesti kestävällä tavalla.

