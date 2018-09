Kämp Galleria tekee näyttävän paluun

Helsingin ydinkeskustassa sijaitseva kauppakeskus Galleria Esplanad palaa juurilleen ja vaihtaa nimensä takaisin Kämp Galleriaksi.

Pohjoisesplanadin varrella vuodesta 1999 toiminut Kämp Galleria tunnettiin 2012–2018 Galleria Esplanadina. Vanha nimi on kuitenkin elänyt sitkeästi kaupunkilaisten mielikuvissa – onhan kauppakeskuksen kyljessä sijaitseva hotelli Kämp Helsingin keskeisimpiä maamerkkejä. Kluuvikadun ja Mikonkadun välissä sijaitsevan historiallisen Antiloopin korttelin kunnostuksen myötä oli sopiva hetki ottaa kauppakeskuksen alkuperäinen, tuttu nimi takaisin käyttöön. Kämp Galleria uudistuu marraskuussa, kun toiseen kerrokseen avautuu suomalaisen muodin keskus Garden.

– Nimenvaihdos ja Gardenin avautuminen auttavat Kämp Galleriaa profiloitumaan entistä vahvemmin laatutietoisten, kestäviä brändejä arvostavien kuluttajien ostospaikaksi. Toivomme uudistuvan Kämp Gallerian houkuttelevan muodista ja muotoilusta kiinnostuneita niin läheltä kuin kauempaakin, toteaa vuokrauspäällikkö Ville Laurila Kämp Gallerian omistavasta Ilmarisesta.

Kämp Galleriassa on tällä hetkellä reilut 20 muodin ja designin erikoisliikettä (mm. COS, Marimekko, & Other Stories, Fere, Hugo Boss, Efva Attling, Samsøe & Samsøe, Stenströms), kahviloita ja ravintoloita sekä kampaamo. Marraskuussa avautuva Garden nostaa esiin suomalaisen muodin kärkinimiä ja nousevia kykyjä: omat liikkeensä avaavat Arela, Samuji, Terhi Pölkki, éNHats, Hálo, R-Collection sekä Nomen Nescio. Gardenista löytyy lisäksi luonnonkosmetiikkaan keskittynyt Jolie sekä Tre Gallery & Books, jonka kirja- ja lehtivalikomasta vastaa kirjakauppa Nide. Tre Gallery & Books tuo tilaan myös joukon shop-in-shoppeja, joista ensimmäinen on Klaus Haapaniemi.

