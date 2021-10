Kånken Me on Fjällrävenin toivottu uutuus – nyt jokainen voi suunnitella unelmiensa repun

Fjällrävenin uuden Kånken Me -suunnittelutyökalun avulla kuka tahansa voi suunnitella unelmiensa Kånken-repun. Repussa on 15 muokattavaa osaa ja kuhunkin osaan on tarjolla 14 erilaista värivaihtoehtoa – työkalu tarjoaa siis miljardeja erilaisia väriyhdistelmiä. Jaettavan linkin ansiosta Kånken Me -repun voi suunnitella yhdessä vaikka ystävien kanssa.

Kun uniikki Kånken on suunniteltu, Fjällräven aloittaa repun valmistuksen. Reppu lähetetään tilaajalle noin 3–4 viikon kuluessa. Kånken Me -reppua on saatavilla rajoitetusti ja niitä valmistetaan vain tuhat viikossa.

Suomessa Kånken-reppu on vuodesta toiseen ollut Fjällrävenin myydyin tuote. Räjähdysmäiseen kasvuun reppujen suosio kääntyi 2000-luvun alussa, ja vuodesta 2007 vuoteen 2021 reppujen myynti on peräti 20-kertaistunut.

Kånkenista on tullut enemmän kuin vain reppu – siitä on tullut kantajansa persoonallisuuden jatke ja tyylikäs asuste. Sitä muokataan ja personoidaan pinssein, kangasmerkein ja koruompelein, ja repusta otettuja kuvia jaetaan Kånken-yhteisössä. Se on saanut ympärilleen uskollisen fanikuntansa, ja esimerkiksi Instagramin kankenofficial-sivulla on lähes 250 000 seuraajaa ympäri maailman.

”Uuden Kånken Me -repun myötä haluamme juhlistaa maailmanlaajuisen Kånken-yhteisön luovuutta. On hienoa nähdä, kuinka he ovat luoneet repuistaan persoonallisia ja uniikkeja”, sanoo Fjällrävenin luova johtaja Henrik Andersson.

43-vuotias Kånken-reppu on klassikko

Kånken syntyi vuonna 1978 ratkaisuna lasten selkäongelmiin. Fjällrävenin perustaja Åke Nordin suunnitteli yksinkertaisen neliön muotoisen repun, jossa oli tilaa kahdelle A4-kokoiselle kansiolle ja penaalille. Vaikka ensimmäisen Kånkenin suunnittelusta on aikaa jo vuosikymmeniä, repun perusmuoto ja yksinkertaisuus eivät ole muuttuneet.

Repusta, joka suunniteltiin vuonna 1978 käytännölliseksi koulurepuksi, on tullut vuosikymmenten varrella maailmanlaajuinen menestystarina. Tänä päivänä klassikkoreppuja voi nähdä lähes jokaisessa maailmankolkassa.

Kånken-reppua saa tänä päivänä eri kokoisina, eri värisinä ja erilaisista materiaaleista valmistettuina. Esimerkiksi vuoden 2021 uutuusrepun Tree-Kånkenin päämateriaali on puukuitu, Re-Kånken -reppu puolestaan on valmistettu kierrätetyistä muovipulloista ja Kånken Re-Wool -reppu on tehty kierrätetystä villasta.

Kånken Me on saatavilla Fjällrävenin verkkosivustolta 18. lokakuuta 2021 alkaen.